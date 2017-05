Tartumaal kihutanud joobes mees pandi arestimajja

Kolmapäeva õhtul märkas politsei Tartu vallas Tartu-Jõgeva-Aravete maantee 5. kilomeetril Subarut, mille sõidukiiruseks mõõdeti 142 km/h, ütles politsei pressiesindaja Ragne Keisk ERR-ile.

Juhi kontrollimisel tuvastasid politseinikud, et kihutanud juht oli autorooli istunud alkoholi tarvitanuna.

Autoroolis olnud 35-aastane mees kõrvaldati juhtimiselt ning ta viidi arestimajja kohut ootama.

Reede pealelõunal Tartu kohtumajas toimunud istungil määrati mehele karistuseks 15 päeva aresti ning lisakaristusena võeti mehelt juhtimisõigus kolmeks kuuks.

Tartu politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Vallo Tõnuvere sõnul on alkoholi tarvitanud juht selgelt liikluses ohtlik, kuid kui hägustatud meeltega autojuht ka veel lubatud sõidukiirust oluliselt ületab, siis on see tõsine ohuallikas.