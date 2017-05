Nõunik: Trump mainis Comey vallandamist takerdunud koostöö pärast Moskvaga

"Vestluse olemus seisnes selles, et president tunneb, et ta on justkui takerdunud, leidmaks võimalusi koostööks Venemaaga, kuna see teema on nii palju uudistes olnud. See oli selle vestluse eesmärk," ütles rahvusliku julgeoleku nõunik H. R. McMaster ABC-le.

McMaster ütles intervjuus, et ta ei teadnud, et Trump kavatseb kohtumisel FBI teema tõstatada, vahendasid Reuters ja Politico.

The New York Times kirjutas, viidates kohtumisega seotud ametnikele, et Trump nimetas kohtumisel Comeyt hulluks ning ütles, et tema kõrvaldamine FBI direktori kohalt võtaks maha pinged, mida tekitab uurimine, kas Venemaa sekkus USA presidendivalimistesse või mitte.

McMasteri sõnul ei mäleta ta täpselt, mida Trump Comey kohta ütles.

Pühapäeval ütles välisminister Rex Tillerson Fox Newsile, et tema hinnangul ei püüdnud Trump kohtumisel öelda seda, et Comey vallandamine aitaks kõrvaldada takistusi suhetes Venemaaga.

"President ütles venelastele lihtsalt seda, et kodused teemad ei hakka takistama tema ja valitsuse jõupingutusi selleks, et leida võimalusi koostööks," ütles minister.

Nii Tillerson kui ka McMaster viibisid 10. mail toimunud kohtumisel, kus Trump arutas Comey vallandamist Lavrovi ning Venemaa suursaadikuga USA-s Sergei Kisljakiga.

Interfaxi andmetel eitas Lavrov, et Comey teema kohtumisel tõstatus. Venemaa president Vladimir Putin on pakkunud USA kongressile väljakirjutist samast kohtumisest, et lükata ümber väited, et Trump jagas Lavroviga ka salastatud informatsiooni kavandatavast ISIS-e operatsioonist.

McMaster ega Tillerson ei vaidlustanud, et Comey vallandamine kohtumisel Vene ametnikega tõstatus. Mõlemad ütlesid vaid, et Trumpi sõnu on valesti tõlgendatud.