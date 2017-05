EL andis Barnier´le Brexiti kõnelusteks rohelise tule

"EL 27 võttis äsja vastu ühehäälse otsuse artikkel 50 läbirääkimisteks. Michel Barnier sai tugeva ja selge mandaadi," kirjutas Barnier´ asetäitja Sabine Weyand Twitteris.

Ministrid karmistasid esmaspäevasel kohtumisel veelgi Barnier´ õigusliku mandaadi sõnastust.

Volinik peaks pidama esimese kohtumisel oma Briti kolleegiga 19. juuni paiku ehk kümmekond päeva pärast Suurbritannia 8. juuni erakorralisi valimisi, millest oodatakse konservatiivse peaministri Theresa May positsiooni tugevnemist.

Maasikas: eeltingimused läbirääkimiste alustamiseks on loodud

Nõukogul osalenud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures ja Eesti-sisese Brexiti-töörühma juhi Matti Maasika sõnul on nüüd läbirääkimiste alustamiseks eeltingimused loodud ja alates homsest tuleb neid juhiseid ka rakendada.

Läbirääkimisi loodetakse alustada peatselt pärast Ühendkuningriigi parlamendivalimisi ning esimene ülevaade läbirääkimiste käigust antakse liikmesriikidele juba juunikuisel üldasjade nõukogul ja ülemkogul.

"Esmajärjekorras soovime tagada inimeste õigused ja leppida kokku rahalistes kohustustes. Kogu see protsess toimub alaliste esindajate ja üldasjade nõukogu pideva ja hoolika tähelepanu all, samuti hoiame kursis Euroopa Parlamenti, läbipaistvus on oluline meile kõigile," ütles Maasikas pressiesindaja vahendusel.

Komisjonile antud läbirääkimisjuhistes on kirjas, et ülemkogu suuniste kohaselt peetakse läbirääkimisi kahes etapis. Esimeses etapis käsitletakse vaid Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ning tema vabastamist kõikidest EL-i liikmelisusega kaasnevatest õigustest ja kohustustest.

Kui selles osas on saavutatud piisavalt edu, võib ülemkogu anda nõusoleku alustada läbirääkimiste teist etappi ehk hakata pidama esialgseid ja ettevalmistavaid arutelusid tulevase suhte ja üleminekukokkulepete üle. Ühendkuningriigiga tulevaste suhete lepingu saab sõlmida alles siis, kui sellest on saanud Euroopa Liidust väljaspool asuv ehk niinimetatud kolmas riik. Praegused läbirääkimisjuhised puudutavad üksnes läbirääkimiste esimest etappi, neid uuendatakse vastavalt vajadusele.

Samuti otsustasid liikmesriikide ministrid esmaspäeval Brüsselis luua ajutise töörühma, mida hakkab juhtima nõukogu peasekretariaat. Artikkel 50 töörühm abistab liikmesriikide alalisi esindajaid. Nendega koostöös tagatakse läbirääkimiste pidamine vastavalt ülemkogu suunistele ja nõukogu läbirääkimisjuhistele ning antakse juhtnööre läbirääkijale.