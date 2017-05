Norra tugevdab "viimsepäeva" seemnelao kaitset kliimamuutuse eest

Norra teatas laupäeval, et seemnelattu, mis on rajatud selleks, et kaitsta maailma viljasaaki katastroofide eest, hakkas tõusnud temperatuuri tõttu vett lekkima ning riik kavatseb lao kaitset tugevdada.

Norra saarestiku eraldatud saarel sügavale mäe sisse rajatud Svalbardi rahvusvaheline seemnekamber, mida nimetatakse ka viimsepäeva kambriks, on suurim omataoline ning võib sisaldada kuni 2,5 miljardit seemet, vahendas The Local.

Praegu on laos enam kui 880 tuhat seemet pea igast maailma riigist, sealhulgas toiduaineid nagu mais, riis, nisu, lehmaherned ja sorgo.

Kambris oleval külmumistemperatuuril seisavad pakendatud ja ladustatud seemned pikka aega kasutuskõlblikuna. Igikelts ning paks kivikiht peaksid tagama selle, et seemned on külmunud ja turvalises kohas sajandeid.

Mullu, mis oli rekordiliselt soe aasta, lekkis aga igikeltsa sulamise tõttu kambrisse viiva saja meetri pikkuse tunneli sissepääsu juures 15 meetri ulatuses vett sisse. Seemned kahjustada ei saanud ning need on endiselt turvaliselt kambris ja nõutud temperatuuril ehk -18 kraadi juures.

Kambri juhatajad ehitavad nüüd aga selle sisse lisakaitseks veekindlat seina, ütles Norra valitsuse pressiesindaja AFP-le. Ta lisas, et kambrist kõrvaldatakse ka kõik soojusallikad.

"Ei ole hea, et seal on ebavajalik soojustus, kui vesi lekib ja igikelts sulab," ütles Hege Njaa Aschim. "Me peame kuulama kliimaeksperte ja me oleme valmis tegema kõik, et seemneladu kaitsta," lisas ta.

Pressiesindaja sõnul oli lekkinud vesi jäätunud ning see kõrvaldati. "Norra võimud võtavad seda küsimust väga tõsiselt ning jälgivad olukorda pidevalt," ütles Aschim.

Sõltumatu fondi Global Crop Diversity andmetel on maailmas 1700 geenipanka, kuhu on varutud põllukultuure, ning paljusid neist ohustavad looduskatastroofid või sõjad.

Svalbardi seemneladu avati 2008. aastal. Igal riigil, kes hoiustab selles laos seemneid, on kontroll ja ligipääs enda ainetele.