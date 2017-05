Tillerson mõistis hukka vägivalla Türgi saadiku residentsi juures

Intsident toimus teisipäeval Washingtonis Türgi suursaadiku residentsi lähistel ajal, mil Washingtoni oli külastamas Türgi president Recep Tayyip Erdogan.

Esialgsetel andmetel ründasid Erdogani turvamehed ning teised Ankara-meelsed isikud protestijaid, kes olid kogunenud Türgi valitsuse poliitika vastu meelt avaldama. Videod verisest kaklusest, mille käigus mustades ülikondades isikud maas lamavaid meeleavaldajaid peksavad, levisid laialdaselt ka USA meedias.

Türgi teatas, et juhtumis olid süüdlasteks meeleavaldajad, kes provotseerisid Erdogani vaatama kogunenud USA türklasi. Protestijad on aga rõhutanud, et nende rahumeelset meeleavaldust ründasid Türgi võimuesindajad. Sotsiaalmeedias on tähelepanu pälvinud ka video, kus on näha, kuidas president Erdogan ise juhtunut pealt vaatab.

Mitmed poliitikud, nende seas ka hulk vabariiklastest senaatoreid nagu John McCain, Marco Rubio ja Ted Cruz, kritiseerisid teravalt nii Türgi ametnike tegevust kui ka USA administratsiooni väidetavalt liiga leebet suhtumist.

Telesaates "Fox News Sunday" kinnitas välisminister Tillerson, et välisministeerium võttis ühendust Türgi suursaadikuga ning andis teada, et "selline juhtum ei ole lihtsalt vastuvõetav".

"Uurimine veel kestab," selgitas Tillerson. "Me ootame ja vaatame, millise tulemuseni juurdlus jõuab. Kuid me oleme väljendanud oma jahmatust selle üle, mis Türgi saatkonna juures toimus."

Türgi välisministeerium kutsus esmaspäeval aga omakorda välja USA suursaadiku ning esitas talle protestinoodi, milles kritiseeriti USA võime Türgi julgeolekuametnike kohtlemise asjus.