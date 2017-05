Kohus mõistis 15-liikmelise narkojõugu süüdi

Kaks süüdimõistetut tõid möödunud suvel suurtes kogustes Eestisse nii enda tarbeks kui ka müügiks narkootilist mõju avaldavat lahustina tuntud ainet GBL. Teised 13 isikut mõistis kohus süüdi suurtes kogustes narkootiliste ainete omamises ja edasimüümises.

Möödunud aasta 6. oktoobril peeti Pärnumaal lõuna prokuratuuri töö tulemusel kinni kaks meest, kes tõid Leedust Eestisse 210 liitrit lahustit GBL, mis on algaine korgijoonina tuntud ainele GHB. Neljale süüdistatavale mõistis kohus täies ulatuses reaalse vangistuse, kõige pikem mõistetud vangistus oli seitse aastat.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Jane Pajus rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et kokku jõudsid süüdistatud Eestisse tuua 210 liitrit GBLi, millest 60 liitrit neilt otse piiriületuse järel ära võeti. Läbiotsimistel leiti juba ka varasemalt toodud aineid, millest osa olid nad jõudnud ümbertöödelda GHBks.

GBL on lahusti, mille käitlemine Eestis on ebaseaduslik, kui käitlemise eesmärk on saada narkootilist joovet tekitav aine. GBLi võõrutusnähud on võrreldavad üliohtliku fentanüüli võõrutusnähtudega.

GBL-ist ümbertöödeldud narkootiline aine GHB jõudis edasimüüjate kaudu korgijoogina nii Harju-, Tartu- kui Valgamaale. Kokku teenisid süüdimõistetud narkootilise aine müümisega üle 22 000 euro.