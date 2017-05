Rohelised kandideerivad Narvas koos Ühendatud Vasakparteiga

Valimisliidu asutamise üks eestvedaja Stanislav Pupkevitš ütles ERR-ile, et nende sooviks on, et Narvas ei otsustaks asju ainult Keskerakond, kes on Narvas võimul olnud juba 18 aastat.

Valimisteemadeks on linnamajandus, venekeelne haridus ja otsedemokraatia, sanuti venekeelne haridus. Pupkevitš lisas, et programmi võetakse ka rohehiste ideid.

Roheliste esindaja Aleksander Laane ütles, et nende eesmärgiks on Narvas erinevate rahvuste lähendamine, samuti on soov korraldada kohalikes küsimistes rahvaküsitlusi.