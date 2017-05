Politsei kohtub eesistumise eel Tallinna korteriühistute ja ettevõtjatega

Lisaks kaardistatakse linnaruumi turvakaamerate ning muude tähelepanekute osas ning kogutakse kriminaalpolitsei huviorbiiti kuuluvaid vihjeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei jaoks on oluline teada, kas ja milliseid ehitustöid plaanitakse eesistumisperioodi vältel teha, mil viisil ja kas see mõjutab linnaruumi, kes on tööde teostajad ja palju muud.

Lisaks antakse ettevõtetele ja korteriühistutele juhtnööre, kuidas olulist märgata ning keda ja kuidas sellest teavitada.

" Inimestel on palju rääkida, kui politseinik neile külla läheb. Eesistumisega seoses on meil kindel soov, et inimesel oleks olemas kontakt, kuhu helistada ja meil oleks ka kontakt, et võtta siis ühistuga ühendust," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

"Üks kindel eesmärk, mida me soovime teada saada, on see, et kas ettevõtted on planeerinud ja ise mingeid suuremaid tegevusi järgneva poole aasta jooksul, olgu need siis ehitustegevused, on nad planeerinud siia veoautosid, suuremaid kaubavedusid. Nii saame üheskoos üle vaadata, et meie ja nende plaanid ei kattuks siis ja leida kokkulepe," lisas Tambre.