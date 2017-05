"Välisilm": Jaapan valmistub keisri troonist loobumiseks

Ehkki keiser ei ole Jaapanis enam ammu võrdne jumalaga, on troonist loobumise teema olnud keeruline. Jaapani keisrikoda on tänaseni seotud paljude ülimalt konservatiivsete seadustega, mis on avalikkuse hinnangul elule jalgu jäänud. Nagu näiteks troonipärimine vaid meesliini pidi olukorras, kus meesliini pink on jäänud väga lühikeseks.

Parlament arutab imperaatori troonist loobumise seadust 18. juunil, ent tegu on pigem formaalsusega, sest ka opositsiooni toetus seadusele on juba praegu üldteada.

Seni ei saanud keiser troonist loobuda seetõttu, et pärast Teist maailmasõda keelati valitsejal seadustega karmilt mistahes poliitiliste avalduste tegemine.

Paraku on ka enda tagasiastumisest teatamine poliitiline avaldus. Akihito on esimene Krüsanteemtroonist loobuja viimase 200 aasta jooksul.

Tagasi astuda kavatseb ta tuleva aasta detsembris, oma 85. sünnipäeval oma vanema poja, kroonprints Naruhito kasuks. Tagasiastumist võimaldav seadus on õmmeldud täpselt keiser Hirohito mõõte mööda, põhimõtteliselt saab selle alusel tagasi astuda ka mõni järgnev imperaator, ent tingimused peavad olema praegustele väga sarnased.

Seadus on kirja pandud viisil, mis tagab, et troonist loobumine ei too kaasa mingeid konflikte. Eeskätt kirjeldab seadus, kuidas keiser ise peab selgelt väljendama, et loobub troonist ainult kõrge vanuse tõttu.

Veel sätestab seadus, et peab leiduma kroonprints, kes on piisavalt kogenud ning ette valmistatud valitsejatrooni ülevõtmiseks.

Kui keisri tagasiastumise vastu on ainult kõige pedantsemad konservatiivid, kelle meelest monarh tingimata surmani valitsema peaks, siis ähvardab Tõusva Päikese Maa keisrikoda teinegi probleem ning selle lahendamise osas ühiskonnas enam konsensust pole.

Nimelt ähvardavad meessoost troonipärijad lihtsalt otsa saada. See tähendab, et keisritroonile, kus pärimuse kohaselt istunud esimesena päikesejumal Amaterasu, tuleb hakata laskma ka naisi.

Selle vastu on aga konservatiivsed ringkonnad juba väga järsult. Liberaalsemal seltskonnal pole naiste vastu troonil midagi, nad usuvad sellest Jaapanile pigem kasu tõusvat.

Keiser ning keiserliku pere liikmed ise on tuntud oma liberaalsuse poolest. Naljakal kombel on aga Liberaaldemokraatlikust parteist tulnud peaminister Shinzo Abe keisrikotta kuuluvas väga konservatiivne ning viiks meeleldi läbi sellise restauratsiooni, mis annaks keisrile tagasi jumala staatuse, millest ta pärast teist maailmasõda vastavalt USA seatud tingimustele loobuma pidi.

Abe on olnud keisri troonist loobumise vastu, naine imperaatoritroonil aga ei sobi talle üldse. Kuid ega naisliinigi pidi kedagi eriti troonile oodata ole.

Kroonprintsess Masako pärineb lihtrahva hulgast, mis tähendab, et tema ja kroonprintsi tütar Aiko troonile ei pääse. Möödunud nädalal lõi laineid printsess Mako avaldus, et ta loobub keiserlikust staatusest abiellumaks lihtrahva hulgast pärineva juristiga. Ilmselt saab pärast Naruhitot troonile praegu kümneaastane prints Hisahito.