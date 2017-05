Nordica tütarfirma esimene liisitud lennuk jõuab Tallinna

Kokku liisib Regional Jet viis seda tüüpi lennukit, mis võivad teenindada lühemaid liine nagu Tallinn-Stockholm, Tallinn-Vilnius ja Tallinn-Peterburi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Propellerlennukite omandamise tõttu nimetatakse Regional Jet juunis ümber Nordica Regionaliks.

Regional Jeti tegevjuhi Sven Kukemelgi sõnul algab nüüd firma kiire laienemine ning aasta lõpuks peaks lennukipargis olema juba 15 lennumasinat.

"Järgmise 45 päeva jooksul lisandub meie lennukiparki täiendavalt seitse lennukit, millest viis on meie jaoks täiesti uue tüübiga ATR-tüüpi lennukid ja kaks on IRC 7, mille oleme koostöös LHV-ga ostnud. ATR-tüüpi lennukite põhikasutajaks saab olema SAS ja tegu on Eesti lennundusajaloo kõige suurema lennundusteenuse ekspordiga," rääkis Kukemelk.