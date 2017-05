IRL läheb Viljandis valimistele välja ikkagi partei nimekirjaga

Isamaa ja Res Publica Liidu Viljandi piirkonna juhatus otsustas tänasel koosolekul, et sügisestel valimistel minnakse välja siiski erakonna nimekirjaga, kuigi seni toetas piirkond mõtet, et nende kandidaadid osalevad valimisliidus.

Viljandis kandideerib ka erakonna värske esimees Helir-Valdor Seeder, kes just erakonna nimekirjaga väljaminekut on eelistanud.

Seeder ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et tema ei saa sellist otsust pidada üllatavaks, sest vahepeal on toimunud muutused ja temast on saanud erakonna esimees.

"Kaks kuud tagasi, kui meie liikmed [valimisliidus kandideerimist] arutasid, ei olnud teada, et ma üldse kandideerin esimehe kohale. Erakonna kohalik osakond otsustas nüüd, et sel juhul minnakse välja erakonna nimekirjaga," selgitas Seeder.

Seeder ütles, et tema kui erakonna esimehe kandideerimine Viljandimaal on ka sümboolse tähendusega.

"Juhul, kui me ei läheks erakonna nimekirjas, vaid valimisliidus, võidakse seda kuidagi valesti tõlgendada. Et me justkui tunneks ennast ebakindlalt või häbeneksime erakonna nimekirjas väljaminekut, mida meedias juba sellisena tõlgendatud on. Muutunud olukorrast tulenevalt siis selline otsus," lausus IRL-i juht.

Küsimusele, mis saab neist inimestest, kes olid nõus valimistel osalema valimisliidus, vastas Seeder, et igaühega neist räägitakse individuaalselt läbi ja pakutakse võimalust ka parteitutel IRL-i nimekirjaga liituda.

Viljandi piirkonna juht Harri Juhani Aaltonen kinnitas, et otsus ei tulnud kergelt, vaid seda kaaluti pikalt.

"See, mida Helir on teinud paari nädalaga, annab meile usku erakonda. Otsusega näitame, et me usume teda ja oleme tema taga," ütles Aaltonen.