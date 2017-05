Sõerd: Ratase valitsus vassib

Riigikogus esimese lugemise läbinud eelarveseadus lubab varasema struktuurse tasakaalu asemel viia eelarve SKP suhtes 0,5 protsendisesse miinusesse. Euroopa komisjoni hinnangul on aga järgmise aasta eelarve 0,9 protsendises miinuses SKPst.

Sõerd rõhutab, et 0,9 protsenti on ikka väga palju rohkem kui 0,5 protsenti.

Valituse poolt kinnitatud eelarvestrateegia näeb ette järgmisel aastal kulude kasvu üle 900 miljoni euro. Sõerd leiab, et see on aga majandusele ja maksumaksjale ilmselgelt ülejõu käiv kulukohustuste võtmine. Seda isegi praeguses olukorras, kus põhilised majandusnäitajad on hakanud paranema.

"Ratase valitsus valetab, vassib ning esitab ühekülgset ja kallutatud informatsiooni eelarve ning riigi rahanduse kohta. Valelik on eelarvepuudujäägi põhjendamine strateegiliste investeeringutega. Investeeringute kasv järgmisel aastal on kavandatud ikka väga tagasihoidlikuna võrreldes üldise kulude kasvuga," kritiseeris Sõerd.

"Kui kulud tervikuna kasvavad 900 miljoni euro võrra, siis riigieelarve investeeringud vaid 160 miljoni euro võrra. Pealegi ei edenda need investeeringud oma põhilises osas ei innovatsiooni ega aita järele teadusarendustegevust," lisas ta.