Eesti ettevõtjad osalesid esimest korda Vidzeme ärifoorumil Valmieras

Turistide liikumine Eesti ja Läti vahel on oluliselt kasvanud, kuid majutusasutuste ja puhkekeskuste omanikud on end seni naaberriigis tutvustanud vähe.

Paradoksaalne olukord - eriti peretsi käiakse üle piiri huvireisidel järjest enam ja Riia on Lõuna-Eestile tunduvalt lähemal kui Tallinn, kuid mida naabrite juures põnevat ette võtta, teatakse ikka veel vähe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valmiera on muutunud lõunaeestlaste jaoks tähtsaks ostukeskuseks, kuid Vidzeme pakub ka palju muud peale kaupluste.

Dikli lossi vastuvõtujuht Andra Berzina kinnitas, et suviti käib neil ööbimas palju eestlasi. "Tullakse ööbima, kuid siia sõidetakse ka tervisekeskust külastama ja õhtust sööma. Eestlaste osakaal moodustab juba kolmandiku kõigist külastajaist."

Ikka ja jälle on kurdetud, et infot naabrite kohta on keeruline leida. Samas näitavad ka ettevõtjate seas mõlemal pool piiri tehtud küsitlused, et naabrite turule laienemishuvi on olnud loid. Põlva Pesa hotellis on Läti külastajad venelaste ja soomlaste järel arvukuselt kolmandal kohal.

"Oleme siiani teinud rohkem tööd Soome ja Vene turul. Aga Läti turg on kuidagi iseenesestmõistetavalt jäänud kõrvale. Nüüd me püüame oluliselt suurendada oma marketingipoolt just Läti turul," ütles Pesa hotelli juhataja Lily Lind.

Turismifirmade ringsõidud hõlmavad nüüd ka naabreid, kuid omaette, peretsi tulijaid on seni justkui alahinnatud - nii vuravadki paljud infopuuduse pärast õhtuks koju tagasi.

"Lätlased tulevad oma autodega - piiriülene liikumine on läinud tuntavalt tihedamaks. Ei saa küll öelda, et väga suur kasv oleks, aga lätlasi tõesti liigub rohkem," ütles Kubija hotelli tegevjuht.

Statistika näitab, et lisaks alkoholile ostavad eestlased Lätist järjest enam ka teisi kaupu. Lätis kohapeal aga võidavad üha enam populaarsust tooted, mis kannavad kohalikku kvaliteedimärki.