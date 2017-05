Enamik Tartu- ja Põlvamaa sundliidetavaid valdu ei teinud rahvaküsitlust

Kuna loodav Kanepi vald ei täida seadusega nõutud viie tuhande elaniku piiri, on see sundliidetav, mis tähendab, et valitsus tegi Kanepi vallale ettepaneku liituda loodava Põlva vallaga, mis vastab juba praegu kõigile kriteerumitele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ometi tähendas valitsuse ettepanek täiendava rahvaküsitluse läbiviimist, mille asjassepuutuvad kaheksa valda otsustasid aga tegemata jätta.

"See on täiesti arusaamatu, miks omavalitsused oma seadusest tuleneva kohustuse lihtsalt jätsid tegemata. See oli väga hea võimalus, et vabariigi valitsusele ettepaneku osas arvamuse avaldamiseks ka rahvaküsitluse tulemused lisada," kommenteeris Põlva maavanem Igor Taro.

Omavalitsused ütlevad aga, et nad jätsid küsitluse ära teadlikult ning ühise otsuse tulemusena.

"Me arutasime juhtkomisjonis, kuidas kõige mõistlikum oleks. Rääkisime ka Põlva ühinevate omavalitsustega ja nii me siis lõplikult otsustasime, et selle võiks korraldada Põlva maavalitsus," ütles Kanepi vallavanem Mikk Järv.

"Üsna loogiline on, et need omavalitsused, kes on kõik tingimused täitnud, ei saa ju uuesti tahta, et volikogu hääletaks teistsuguse otsuse poolt, ja mitte mingisugust põhjust pole ka nendel omvalitsustel korraldada rahvahääletust," selgitas Põlva vallavanem Georg Pelisaar.

Kui omavalitsused pole nõus küsitlust korraldama, peab seaduse järgi tegema seda maavalitsus. Nii toimuski pühapäeval ja esmaspäeval kaheksas Põlvamaa omavalitsuses rahvaküsitlus. Juba on teada, et üldine osalemisaktiivsus jäi 6,1 protsendi juurde ning kaheksas omavalitsusest ütles Suur-Põlva vallale "jah" ainult Vastse-Kuuste vald, teised olid vastu.