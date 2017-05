Paides loodi ülemaakondlik valimisliit Suur-Järvamaa

Valimisliidu Suur-Järvamaa asutamisleping sai 16 allkirja. Alo Aasma kinnitusel ühendab valimisliidu asutajaid mure Järvamaa tuleviku pärast, sest praegune haldusreform, mille tulemusel tekib maakonda kolm omavalitsust, väga hästi välja ei kukkunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ligi 40 külas koguti allkirju, kes polnud ühe või teise lahenduse poolt. Meie suurim ühisosa ongi see, et me oleme veendunud, et maakonnasuurune omavalitsus oleks Järvamaa jaoks parim. Ega muud viisi seda teostada ei ole, kui käärida ise käised üles ja osaleda valimistel ning anda valijatele ja rahvale reaalne võimalus see küsimus referendumikorras ära otsustada," selgitas Aasma.

Kui valijad ütlevad, et sellel ideel on jumet, siis on võimalus maakonnasuurune omavalitsus teha.

"Raske öelda, kas seda saadab edu, aga iseenesest mõte on minu arust äärmiselt mõistlik ja hea. Seetõttu, kui ma esimest korda seda mõtet kuulsin aasta-poolteist tagasi, siis oli see minu jaoks õige mõte ja seepärast ma siin ka olen," rääkis üks valimisliidu asutajatest, ettevõtja Toomas Agasild.

Valimisliidu Suur-Järvamaa üks asutajaid, ettevõtja Jaanus Murakas Koeru vallavolikogu liikmena oma koduvalla ühinemist Rakkega ei toetanud. Tema hinnangul on ebaefektiivsed omavalitsused maksumaksjale liiga kallid pidada.

"Me leiame, et Koeru loogiline ühinemine täna on ikkagi Järva vallaga, kuid tulevikus kindlasti ikkagi suure, kogu Järvamaad hõlmava omavalitsusega. Tõesti hea meel on, et omavalitsusreform, et haldusterritoriaalne reform on hea hoo sisse saanud ja kindlasti see praegune ei jää viimaseks. See on meie uskumine," rääkis Murakas.