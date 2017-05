Rajoy süüdistas Kataloonia separatiste väljapressimises

Hispaania peaminister Mariano Rajoy süüdistas esmaspäeval Kataloonia separatistlikku valitsust väljapressimises seoses ajakirjanduse teatega, et Kataloonia kavatseb kuulutada välja iseseisvuse, kui Madrid ei luba piirkonnal korraldada lahkulöömiseks rahvahääletust.

"Ähvardused ja väljapressimine on talumatud," ütles Rajoy kiiruga korraldatud pressikonverentsil. "See, mida Kataloonia liidrid soovivad, on praeguse Hispaania täielik lammutamine."

Ajaleht El País kirjutas esmaspäeval, et Kataloonia regionaalvalitsus on valmis kuulutama viivitamatult iseseisvuse välja, kui Hispaania keskvalitsus ei luba piirkonnal läbi viia siduvat referendumit.

Kataloonia valitsus eitas teadet, nimetades oma prioriteediks endiselt kokkuleppele jõudmist referendumi korraldamiseks.

Kataloonia valitsusallika sõnul on El Paísi tsiteeritud dokument "mitme kuu eest koostatud esialgne mustand, mis erineb praegusest tekstist täielikult".