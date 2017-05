Blogiülevaade: Manchesteris sai terrorirünnakus surma 22 inimest

Sky Newsi otseülekanne:

Praegune olulisem informatsioon:

* Esmaspäeva õhtul - kohaliku aja järgi kella 22.30 paiku - leidis Manchester Arena fuajees aset plahvatus, mille tagajärjel sai surma vähemalt 22 ja vigastada ligi 60 inimest;

* plahvatus toimus pärast USA lauljanna Ariana Grande kontserti halli ees, kui inimesed kontserdipaigast väljumas olid;

* juhtumit asuti kohe uurima kui terrorirünnakut ning plahvatuse korraldanud suitsiiditerrorist sai ise samuti surma;

* hukkunute ja vigastatute hulgas on palju lapsi ja teismelisi, sest Ariana Grande on populaarne eelkõige selles vanusegrupis;

* mitmete noorte saatus on hetkel veel ebaselge ning sotsiaalmeedias otsitakse nende kohta informatsiooni;

* vastutuse rünnaku eest võttis äärmusrühmitus ISIS;

* politsei hinnangul oli ründajaks üks meessoost isik, kes kandis isetehtud lõhkeseadeldist;

* Briti politsei kinnitusel oli ründajaks 22-aastane Liibüa päritolu britt Salman Abedi;

* ründaja võimalikud kaasosalised ja tegelikud seosed terroriorganisatsioonidega on selgitamisel;

* politsei pidas kinni terrorirünnakuga seoses kinni 23-aastase mehe;

* Briti valimiskampaania on juhtunu tõttu peatatud;

* peaminister Theresa May kutsus kokku valitsuse erakorralise julgeolekuistungi (nn Cobra komitee);

* Manchesteri piirkonnas on kehtestatud kõrgendatud julgeolekumeetmed ning piiratud liiklust;

* Briti politsei telefoninumber, kus antakse abi võimalike kannatanute lähedastele on 0161 8569400;

* Eesti välisministeeriumi teatel pole hetkeseisuga teateid Eesti kodanikest kannatanutest;

* Kell 11.50 oli "Aktuaalse kaamera" erisaade, ETV+ venekeelse "Aktuaalse kaamera" erisaade oli kell 12.20 ja kell 14 hakkas Vikerraadios temaatiline "Reporteritund".

OTSEBLOGI:

"Aktuaalse kaamera" päevane erisaade:

TAUST (kronoloogilises järjekorras):

Sündmus sai alguse kohaliku aja järgi kell 22.35

Vigastatutega tegelevad läheduses asuvad kuus haiglat.

"Praeguseks on kinnitust leidnud 19 inimese surm ja veel 59 on saanud vigastada. Juhtunut uuritakse seni terrorirünnakuna, kuni politsei midagi muud teatab," kirjutati esialgu ametlikus teadaandes.

Kohaliku meedia info kohaselt kärgatas vähemalt kaks plahvatust ja sündmuskohale saadeti politsei pommirühm.

Politsei soovitas esmaspäeva hilisõhtul suhtlusvõrgustikus Twitter sündmuskohast eemale hoida ja nimetas "olukorda tõsiseks". Veidi hiljem lisati, et kinnitust on leidnud mitmete inimeste hukkumine ja lisaks on vigastatuid.

Uudisteagentuuri AFP andmetel saadeti sündmuskohale hulgaliselt kiirabibrigaade.

Manchesteri kiirabiteenistus edastas ööl vastu kolmapäeva muu hulgas suhtlusvõrgustikus Twitter teate, milles paluti linnaelanikel hädanumbril helistada vaid eluohtlikus olukorras.

Ühtlasi paluti kõigil vabadel päästetöötajatel tööle ilmuda.

Plahvatustest kirjutas ühe esimesena ajaleht Mirror. Väljaande andmetel käis populaarses spordiürituste- ja kontserdipaigas parajasti USA laulja Ariana Grande esinemine. Mirrori info kohaselt väljusid inimesed väga hirmunud nägudega.

Väljaandele Guardian juhtunut kirjeldanud kontserdikülastaja sõnul kärgatas plahvatus esinemise lõpul, kui tuled juba põlesid.

"Valgus juba põles ja sellepärast teadsime, et see polnud osa esinemisest. Alguses arvasime, et see oli pomm. Seal oli palju suitsu. Inimesed hakkasid välja jooksma. Väljas oli hulgaliselt politsei- ja kiirabiautosid," rääkis tunnistaja.

Teiste pealtnägijate sõnul nägid nad vähemalt viite inimest, kes olid verised.

"Ariana Grande oli just läinud lava taha ja valgus süttis, kui käis tugev kõmakas ja ilmus suitsupilv," kirjeldas üks kontserdil olnud noormees.

"Ma vaatasin ringi ja kõikjal jooksid hirmunud inimesed. See oli puhas paanika. Ma ise sain astmahoo," rääkis 18-aastane Calvin Welsford.

"Käis kõva pommilaadne kõmatus, mille järel puhkes paanika ja me kõik üritasime minema joosta," seletas 22-aastane Majid Khan.

Viimastel andmetel evakueeriti Manchesteri Victoria raudteejaam ja rongiliiklus peatati. Juhtunust liikus alguses suurel hulgal vastuolulist infot ja mõnedel andmetel kärgatasid plahvatused hoopis saali kõrval.

Suurbritannia peaminister Theresa May juhatab teisipäeva hommikuks Manchesteri sündmustega seoses kokku kutsutud valitsuse erakorralist istungit. Kohaliku meedia teatel on ühtlasi peatatud juunikuiste parlamendivalimiste kampaania.

"Me töötame selgitamaks juhtunut, mida politsei käsitleb terrorirünnakuna," ütles May.

"Kõik meie mõtted on ohvritega ja perekondadega, keda see on mõjutanud," lisas peaminister.

Šotimaa valitsusjuht nimetas Manchesteri sündmusi südantlõhestavaks

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon nimetas teisipäeva varahommikul suhtlusvõrgustikus Twitter Manchesteri sündmusi südantlõhestavaks.

Sturgeoni sõnul on tema mõtted nendega, kes kaotasid oma armsad või kelle lähedased on rünnakus vigastada saanud.

Sturgeon nimetas juhtunut barbaarseks.

May ja Corbyn peatavad Manchesteri rünnaku järel valimiskampaania

Briti peaminister Theresa May ja opositsiooniliider Jeremy Corbyn jõudsid kokkuleppele peatada Manchesteri terrorirünnaku järel 6. juuni erakorraliste valimiste kampaania.

Tööerakonna juht Corbyn ütles, et ta rääkis konservatiivide liidri Mayga ning nad otsustasid valimiskampaania üleriigiliselt peatada.

Austraalia: Manchesteris rünnati kogu maailma noori

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull ütles teisipäeval parlamendis, et ohvriterohke plahvatus Manchester Arenal pärast Ariana Grande´i kontserti oli "jõhker rünnak kogu maailma noorte vastu".

"See rünnak on iseäranis jäle ja õudne, kuna näib olevat sihilikult olnud suunatud teismeliste vastu. Manchesteris rünnati süütuid. Pole jõledamat kuritegu kui laste tapmine. See on otsene ja jõhker rünnak kogu maailma noorte, kogu maailma vabaduse vastu," ütles Austraalia peaminister.

New York tugevdab Manchesteri rünnaku järel turvameetmeid

New York tugevdas Manchesteri rünnaku järel tundlike objektide turvameetmeid, võimude sõnul ei viita siiski miski, et USA-d ähvardaks rünnakuoht.

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo ütles, et andis korralduse lisapatrullideks "tundlikel objektidel", muu hulgas lennujaamades ja metroos.

"Terroriakt kontserdi vastu, kuhu oli kogunenud tuhandeid teismelisi ja noori, on kohutav ja seletamatu rünnak meie universaalsete väärtuste vastu inimestena," ütles Cuomo avalduses. "Rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu, New York on solidaarne Briti rahva ja meie sõpradega kogu maailmas."

Macron väljendas seoses Manchesteri rünnakuga "õudust"

Prantsuse president Emmanuel Macron väljendas teisipäeval "õudust" seoses 22 ohvrit nõudnud terrorirünnakuga Manchesteris ning ütles, et kavatseb rääkida Briti peaministri Theresa Mayga.

Macron "kuulis õuduse ja vapustusega eileõhtusest rünnakust", teatas presidendi kantselei.

Prantsuse peaminister Edouard Philippe nimetas rünnakut "argpükslikuks terroriaktiks, mis oli suunatud teadlikult noorte vastu".

Prantsuse siseministeerium saatis pärast 22 inimelu nõudnud Manchesteri terrorirünnakut spordi- ja kultuuriürituste korraldajatele uued julgeolekusuunised.

Siseminister Gérard Collomb ütles pärast nõupidamist jõuametkondadega, et Manchesteri rünnak osutab sellele, et terrorioht on suur kogu Euroopas.

Ministri sõnul saadeti mitmesuguste rahvarohkete kultuuri- ja spordiürituste korraldajatele erisuunised, edastas Prantsuse ringhääling.

Collomb ütles, et ringkiri saadetakse kõikidele politseiprefektidele, "et nad saaks tagada koos kultuuri- ja spordiürituste korraldajatega julgeoleku kõigile, kes üritustele tulevad".

USA president väljendas solidaarsust Suurbritanniaga

Petlemma külastanud USA president Donald Trump väljendas Manchesteri terrorirünnaku järel solidaarsust Suurbritanniaga ja mõistis hukka plahvatuse korraldanud "õelad luuserid".

Trump ütles pärast kohtumist Palestiina presidendi Mahmoud Abbasiga, et rünnak oli suunatud "süütute laste" vastu ning rõhutas, et ründajate "õel ideoloogia tuleb täielikult hävitada".

USA välisminister Rex Tillerson ütles teisipäeval, et Ühendriigid teevad Briti valitsusega Manchesteri terrorirünnaku uurimisel tihedat koostööd.

Tillerson avaldas rünnakus hukkunute lähedastele ja vigastatutele sügavat kaastunnet.

"Kuigi praegu on veel vara kindlalt öelda, kes on selle hirmuteo eest vastutavad, teeme Briti valitsusega tihedat koostööd ning toetame nende pingutusi rünnaku uurimisel ja sellele reageerimisel," lisas välisminister.

Londoni linnapea teatas täiendavate julgeolekumeetmete rakendamisest

Londoni politsei toob pärast Manchesteri terrorirünnakut tänavale lisajõud, säutsus Londoni linnapea Sadiq Khan Twitteris.

"Pean pidevat sidet pealinna politseiga, mis uurib Londoni julgeolekuolukorda. Londonlased näevad täna tänavatel rohkem politseinikke," ütles ta.

Khan avaldas kaastunnet terroriohvrite perekondadele ja kõikidele kannatanutele.

"London seisab pärast seda jälestusväärset rünnakut suure Manchesteri linnaga õlg õla kõrval. See oli argpükslik terrorirünnak kontserdile, kus viibis tuhendeid lapsi ja noori," märkis linnapea, rõhutades, et Suurbritannia ühiskonna lõhestajaid ei saada edu.

May: terroristid ei võida kunagi

Peaminister Theresa May ütles Donwning Street 10 eest tehtud avalduses, et võimud on peaaegu veendunud, et neil õnnestus välja selgitada enesetaputerroristi isik.

Valitsusjuht selgitas, et suitsiiditerrorist lasi end õhku kontserdipaiga väljapääsu juures ning ta oli valinud selleks aja ja koha, et võimalikult palju kahju tekitada.

Samuti olevat julgeolekuametnikud hetkel seisukohal, et enesetaputerrorist tegutses üksi, kuid jätkuvalt uuritakse seda, kas tal võis olla ka kaasosalisi või aitajaid.

May kinnitas, et hukkus 22 ja sai vigastada 59 inimest. Mitmete vigastatute seisund on tema sõnul raske. Samuti nentis peaminister, et hukkunute seas oli palju lapsi ja noori.

May rõhutas, et pildid sellest, kuidas inimesed üksteist aitavad, peegeldavad "Manchesteri vaimu".

Peaminister märkis, et kõik Ühendkuningriigi inimesed seisavad Manchesteri kõrval sellel kohutaval ajal. May rõhutas, et terroristid ei võida kunagi ning et "meie väärtused jäävad alati peale".

Kuninganna Elizabeth mõistis Manchesteri rünnaku hukka

Kuninganna Elizabeth II nimetas teisipäeval Manchesteri terrorirünnakut barbaarsuseks, avaldas kaastunnet ohvrite omastele ja tunnustas päästjaid.

"Kogu maa on Manchesteri surmadest ja vigastustest vapustatud," ütles kuninganna. "Tahaksin väljendada oma imetlust selle üle, kuidas Manchesteri elanikud on sellele barbaarsusele inimlikkuse ja osavõtlikkusega reageerinud."

ISIS võttis vastutuse Manchesteri rünnaku eest

Äärmusrühmitus Islamiriik võttis teisipäeval vastutuse Manchesteri terrorirünnaku eest, milles hukkus vähemalt 22 inimest.

Islamiriik ütles sotsiaalmeediasse postitatud avalduses, et "üks kalifaadi sõdur pani lõhkeseadeldise ristisõdijate kogunemiskohta Manchesteris".

Džihadistide väitel sai "30 ristisõdijat surma ja veel 70 kannatada".

Rühmitus ähvardas korraldada uusi rünnakuid.

Hispaania kutsus EL-i tõhustama luureinfo jagamist

Euroopa Liidu liikmesmaad peavad tõhustama luureinfo jagamist, et ära hoida terroriakte nagu esmaspäevane rünnak Manchesteris, kus hukkus 22 inimest, ütles teisipäeval Hispaania välisminister.

"Me peame tegema koostööd, et sellest nuhtlusest lõplikult jagu saada," ütles välisminister Alfonso Dastis pressikonverentsil. "Eriti tuleb jagada olemasolevat infot, kuna keegi ei ole selle hulluse eest kaitstud."

Dastise sõnul peab EL-i liikmete vahel tekkima usaldus, mis võimaldaks info sujuvat vahetamist.

ÜRO julgeolekunõukogu mõistis Manchesteri terrorirünnaku hukka

ÜRO julgeolekunõukogu mõistis teisipäeval hukka Manchesteri terrorirünnaku, mis "korraldati noorte süütute inimeste vastu".

Nõukogu eesistuja, Uruguay suursaadik ÜRO-s Elbio Rosselli edastas hukkamõistu Süüria keemiarelvi käsitleval istungil.

ÜRO peasekretär António Guterres mõistis rünnaku samuti karmisõnaliselt hukka ja avaldas lootust, et "selle õigustamatu vägivalla" eest vastutajad tabatakse ja tuuakse kohtu ette.

