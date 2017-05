Manchesteri kontserdihallis sai plahvatuses surma vähemalt 19 inimest

Lisaks anti kohapeal ka esmaabi neile, kes haiglaravi ei vajanud. Vigastatutega tegelevad läheduses asuvad kuus haiglat.

"Praeguseks on kinnitust leidnud 19 inimese surm ja veel 59 on saanud vigastada. Juhtunut uuritakse seni terrorirünnakuna, kuni politsei midagi muud teatab," teatas politsei.

Kohaliku meedia andmetel kärgatas vähemalt kaks plahvatust ja sündmuskohale saadeti politsei pommirühm.

Politsei soovitas esmaspäeva hilisõhtul suhtlusvõrgustikus Twitter sündmuskohast eemale hoida ja nimetas "olukorda tõsiseks". Veidi hiljem lisati, et kinnitust on leidnud mitmete inimeste hukkumine ja lisaks on vigastatuid. Uudisteagentuuri AFP andmetel saadeti sündmuskohale hulgaliselt kiirabibrigaade.

Manchesteri kiirabiteenistus edastas ööl vastu kolmapäeva muu hulgas suhtlusvõrgustikus Twitter teate, milles paluti linnaelanikel hädanumbril helistada vaid eluohtlikus olukorras. Ühtlasi paluti kõigil vabadel päästetöötajatel tööle ilmuda.

Plahvatus kontserdi lõpus

Plahvatustest kirjutas ühe esimesena ajaleht Mirror. Väljaande andmetel käis populaarses spordiürituste- ja kontserdipaigas parajasti USA laulja Ariana Grande esinemine.

Juhtunust liikus alguses suurel hulgal vastuolulist infot ja mõnedel andmetel kärgatasid plahvatused hoopis saali kõrval.

Väljaandele Guardian juhtunut kirjeldanud kontserdikülastaja sõnul kärgatas plahvatus esinemise lõpul, kui tuled juba põlesid.

"Valgus juba põles ja sellepärast teadsime, et see polnud osa esinemisest. Alguses arvasime, et see oli pomm. Seal oli palju suitsu. Inimesed hakkasid välja jooksma. Väljas oli hulgaliselt politsei- ja kiirabiautosid," rääkis tunnistaja.

Teiste pealtnägijate sõnul nägid nad vähemalt viite inimest, kes olid verised.

" Ariana Grande oli just läinud lava taha ja valgus süttis, kui käis tugev kõmakas ja ilmus suitsupilv," kirjeldas üks kontserdil olnud noormees.

Viimastel andmetel evakueeriti Manchesteri Victoria raudteejaam ja rongiliiklus on peatatud.

Suurbritannia peaminister mõistis Manchesteri terrorirünnaku hukka

Suurbritannia peaminister Theresa May mõistis teisipäeva varahommikul terrorirünnaku hukka. "Me töötame selgitamaks juhtunut, mida politsei käsitleb terrorirünnakuna," ütles May.

"Kõik meie mõtted on ohvritega ja perekondadega, keda see on mõjutanud," lisas peaminister.

Peaminister May juhatab teisipäeva hommikuks Manchesteri sündmustega seoses kokku kutsutud valitsuse erakorralist istungit.

Kohaliku meedia teatel on ühtlasi peatatud juunikuiste parlamendivalimiste kampaania.