Sky Newsi otseülekanne:

Praegune olulisem informatsioon:

* Esmaspäeva hilisõhtul leidis Manchester Arena ees aset plahvatus, mille tagajärjel sai surma vähemalt 22 ja vigastada ligi 60 inimest;

* Plahvatus toimus pärast Ariana Grande kontserti halli ees, kui inimesed kontserdipaigast väljumas olid;

* Juhtumit uuritakse kui terrorirünnakut ning esialgsetel andmetel on plahvatuse korraldanud suitsiiditerrorist hukkunute seas;

* Ükski rühmitus pole juhtunu eest vastutust võtnud;

* Briti valimiskampaania on juhtunu tõttu peatatud;

* Peaminister Theresa May kutsus kokku valitsuse erakorralise julgeolekuistungi (nn Cobra komitee);

* Manchesteri piirkonnas on kehtestatud kõrgendatud julgeolekumeetmed ning piiratud liiklust;

* Briti politsei telefoninumber, kus antakse abi võimalike kannatanute lähedastele on 0161 8569400;

* Eesti välisministeeriumi teatel pole hetkeseisuga teateid Eesti kodanikest kannatanutest.

OTSEBLOGI:

TAUST:

Lisaks anti kohapeal ka esmaabi neile, kes haiglaravi ei vajanud. Vigastatutega tegelevad läheduses asuvad kuus haiglat.

"Praeguseks on kinnitust leidnud 19 inimese surm ja veel 59 on saanud vigastada. Juhtunut uuritakse seni terrorirünnakuna, kuni politsei midagi muud teatab," kirjutati esialgu ametlikus teadaandes.

Kohaliku meedia info kohaselt kärgatas vähemalt kaks plahvatust ja sündmuskohale saadeti politsei pommirühm.

Politsei soovitas esmaspäeva hilisõhtul suhtlusvõrgustikus Twitter sündmuskohast eemale hoida ja nimetas "olukorda tõsiseks". Veidi hiljem lisati, et kinnitust on leidnud mitmete inimeste hukkumine ja lisaks on vigastatuid.

Uudisteagentuuri AFP andmetel saadeti sündmuskohale hulgaliselt kiirabibrigaade.

Manchesteri kiirabiteenistus edastas ööl vastu kolmapäeva muu hulgas suhtlusvõrgustikus Twitter teate, milles paluti linnaelanikel hädanumbril helistada vaid eluohtlikus olukorras.

Ühtlasi paluti kõigil vabadel päästetöötajatel tööle ilmuda.

Plahvatustest kirjutas ühe esimesena ajaleht Mirror. Väljaande andmetel käis populaarses spordiürituste- ja kontserdipaigas parajasti USA laulja Ariana Grande esinemine. Mirrori info kohaselt väljusid inimesed väga hirmunud nägudega.

Väljaandele Guardian juhtunut kirjeldanud kontserdikülastaja sõnul kärgatas plahvatus esinemise lõpul, kui tuled juba põlesid.

"Valgus juba põles ja sellepärast teadsime, et see polnud osa esinemisest. Alguses arvasime, et see oli pomm. Seal oli palju suitsu. Inimesed hakkasid välja jooksma. Väljas oli hulgaliselt politsei- ja kiirabiautosid," rääkis tunnistaja.

Teiste pealtnägijate sõnul nägid nad vähemalt viite inimest, kes olid verised.

"Ariana Grande oli just läinud lava taha ja valgus süttis, kui käis tugev kõmakas ja ilmus suitsupilv," kirjeldas üks kontserdil olnud noormees.

"Ma vaatasin ringi ja kõikjal jooksid hirmunud inimesed. See oli puhas paanika. Ma ise sain astmahoo," rääkis 18-aastane Calvin Welsford.

"Käis kõva pommilaadne kõmatus, mille järel puhkes paanika ja me kõik üritasime minema joosta," seletas 22-aastane Majid Khan.

Viimastel andmetel evakueeriti Manchesteri Victoria raudteejaam ja rongiliiklus peatati. Juhtunust liikus alguses suurel hulgal vastuolulist infot ja mõnedel andmetel kärgatasid plahvatused hoopis saali kõrval.

Suurbritannia peaminister Theresa May juhatab teisipäeva hommikuks Manchesteri sündmustega seoses kokku kutsutud valitsuse erakorralist istungit. Kohaliku meedia teatel on ühtlasi peatatud juunikuiste parlamendivalimiste kampaania.

"Me töötame selgitamaks juhtunut, mida politsei käsitleb terrorirünnakuna," ütles May.

"Kõik meie mõtted on ohvritega ja perekondadega, keda see on mõjutanud," lisas peaminister.

Šotimaa valitsusjuht nimetas Manchesteri sündmusi südantlõhestavaks

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon nimetas teisipäeva varahommikul suhtlusvõrgustikus Twitter Manchesteri sündmusi südantlõhestavaks.

Sturgeoni sõnul on tema mõtted nendega, kes kaotasid oma armsad või kelle lähedased on rünnakus vigastada saanud.

Sturgeon nimetas juhtunut barbaarseks.

May ja Corbyn peatavad Manchesteri rünnaku järel valimiskampaania

Briti peaminister Theresa May ja opositsiooniliider Jeremy Corbyn jõudsid kokkuleppele peatada Manchesteri terrorirünnaku järel 6. juuni erakorraliste valimiste kampaania.

Tööerakonna juht Corbyn ütles, et ta rääkis konservatiivide liidri Mayga ning nad otsustasid valimiskampaania üleriigiliselt peatada.

Austraalia: Manchesteris rünnati kogu maailma noori

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull ütles teisipäeval parlamendis, et ohvriterohke plahvatus Manchester Arenal pärast Ariana Grande´i kontserti oli "jõhker rünnak kogu maailma noorte vastu".

"See rünnak on iseäranis jäle ja õudne, kuna näib olevat sihilikult olnud suunatud teismeliste vastu. Manchesteris rünnati süütuid. Pole jõledamat kuritegu kui laste tapmine. See on otsene ja jõhker rünnak kogu maailma noorte, kogu maailma vabaduse vastu," ütles Austraalia peaminister.

New York tugevdab Manchesteri rünnaku järel turvameetmeid

New York tugevdas Manchesteri rünnaku järel tundlike objektide turvameetmeid, võimude sõnul ei viita siiski miski, et USA-d ähvardaks rünnakuoht.

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo ütles, et andis korralduse lisapatrullideks "tundlikel objektidel", muu hulgas lennujaamades ja metroos.

"Terroriakt kontserdi vastu, kuhu oli kogunenud tuhandeid teismelisi ja noori, on kohutav ja seletamatu rünnak meie universaalsete väärtuste vastu inimestena," ütles Cuomo avalduses. "Rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu, New York on solidaarne Briti rahva ja meie sõpradega kogu maailmas."