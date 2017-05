Eurotsooni rahandusministrid ei jõudnud Kreeka osas üksmeelele

"Ma arvan, et me oleme kokkuleppele väga lähedal, kuid täna õhtul me ei suutnud üksmeelele jõuda, mida saab veel teha ja mida mõned meist ootavad, et peaks veel tegema," ütles Dijsselbloem.

Dijsselbloem oli varem teatanud, et euroala 19 riigi rahandusministrid võivad esmaspäevasel kohtumisel otsustada, kas Kreeka on teinud piisavalt, et saada kätte järgmine laenuosa.

Dijsselbloem ütles enne kohtumist, et kui "kõik laabub", võidakse kokkuleppele saada, kuid see ei tähenda laenuosa kohest eraldamist.

Kreeka abipaketti tingimusena peab riik viima abi saamiseks läbi rea majandusreforme. Euroala laenuandjad on öelnud, et kui Kreeka omapoolsed tingimused täidab, on nad valmis pakkuma Ateenale ka võlaleevendust.