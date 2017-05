Keskerakonna toetus Tallinnas kukkus paari kuuga 10 protsenti

Vaid paari kuuga on Keskerakond kaotanud 10 protsenti oma valijatest ehk kui märtsis oli Tallinnas erakonna toetajaid 48 protsenti uuringufirma Kantar Emor küsitlusele vastanuist, siis mais 39 protsenti.

BNS-i ja Postimehe tellitud ning 12.–18. maini Kantar Emori läbi viidud küsitlus näitab, et sügiseste kohalike valimiste ootuses on rahva selgeks eelistuseks kohalikud valimisliidud ja kohalikud tegijad.

"Erakondade eelistuste edetabelit juhib jätkuvalt Keskerakond, kuid nende reiting on võrreldes eelmiste kuudega selgelt langeva trendiga," märkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ja lisas, et langus on seotud Keskerakonna sisetülide ja erakonna vastu esitatud korruptsioonisüüdistustega.

Tallinnas on pikemaajalise tõusva trendiga Reformierakond, mida toetas veebruaris 18, märtsis 16, aprillis 20 ja mais samuti 20 protsenti vastanuist.



Mais oli Tallinnas SDE toetus 13 protsenti, EKRE-l kaheksa protsenti ja IRL-il kaks protsenti.

12.-18. maini uuringufirma Kantar Emor veebiintervjuudega tehtud küsitluses osales 1099 elanikku vanuses 16-74.