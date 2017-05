Keskkonnaaktivistid üritavad Reidi tee ehituse peatada kohtu kaudu

Aktivistid osutavad, et Reidi teele pole tehtud keskkonnamõjude hindamist, kuigi seadus seda nõuab ning samal ajal pole piisavalt põhjendatud ka selle tegemata jätmist ja seepärast on väljastatud ehitusluba seadusetu ja tuleb tühistada, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Ideaalne tulemus oleks, et kogu projekt vaadataks kõiki osapooli kaasates üle," ütles Eesti Rohelise Liikumise projektikoordinaator Mihkel Annus.

Täpsemaid nõudmisi keskkonnaaktivistidel polegi, samuti pole neil paigas eelistust, kas Reidi teel peaks olema alternatiivtrass ehk ainus, mida nad praegu soovivad, on arutelu uuesti avamine.

Selleks, et arutamisel saaks mingigi tulemus olla, on vaja, et kohus ehitusloa esialgse õiguskaitse korras vähemasti peataks, kuni asja sisuliselt arutatakse.

Seadus nõuab, et kui merd täidetakse üle 10 000 kuupmeetri ulatuses, tuleb teha keskkonnamõjude hindamine, samas tuleb Reidi tee teise etapi ehitusprojekti järgi tee-ehituse jaoks merd täita, valades sinna ligi 24 000 kuupmeetrit täitematerjale.

Tallinna keskkonnaamet väitis ehitusloa andmisel, et keskkonnamõjude hindamist ei pruugi teha, kui otsustajal ehk antud juhul Tallinna linnavalitsusel, on tegevusloa andmiseks piisavalt teavet ka ilma uue hindamiseta, sest juba 2007. aastal hinnati Reidi tee eelmise projekti keskkonnamõjusid.

Praeguse kava järgi peaks ehitus algama juulis ja tee peaks valmis olema tuleva aasta oktoobris, ehitust kavatsetakse alustada mõlemast otsast, nii sadama poolt kui ka Russalka ristmikult.

Reidi tee kogupikkus on 1,7 kilomeetrit ja tee rajamiseks täidetakse merd, pikendatakse kaldakindlustust ja lammutatakse 12 hoonet.

Projekti tee-ehitusliku osa koostasid K-Projekt AS ja Novarc Group AS, Euroopa Liit annab ehituseks veidi üle 24 miljoni euro, projekti omafinantseering on pisut üle 4,2 miljoni euro.