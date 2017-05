Kohus võttis keskkonnaaktivistide Reidi tee kaebuse arutusele

Kohus tunnistas kohtuasjas vastustajaks Tallinna linna ja kohustas linna esitama järgmise teisipäeva keskpäevaks kohtule oma seisukoha MTÜ esialgse õiguskaitse taotlusele koos haldusmenetluse toimikuga. Samuti peab linn esitama 19. juuniks MTÜ kaebusele kirjalik vastus koos tõenditega.

Kohus kaasas kohtuasja arvamuse admiseks keskkonnaameti ja Tallinna keskkonnaameti. Mõlemad ametid peavad asjas andma kirjaliku arvamuse MTÜ kaebuse kohta 19. juuniks, ütles ERR-ile kohtu esindaja Janar Filippov.

Aktivistid osutavad, et Reidi teele pole tehtud keskkonnamõjude hindamist, kuigi seadus seda nõuab ning samal ajal pole piisavalt põhjendatud ka selle tegemata jätmist ja seepärast on väljastatud ehitusluba seadusetu ja tuleb tühistada, kirjutas Eesti Päevaleht.

"Ideaalne tulemus oleks, et kogu projekt vaadataks kõiki osapooli kaasates üle," ütles Eesti Rohelise Liikumise projektikoordinaator Mihkel Annus.

Täpsemaid nõudmisi keskkonnaaktivistidel polegi, samuti pole neil paigas eelistust, kas Reidi teel peaks olema alternatiivtrass ehk ainus, mida nad praegu soovivad, on arutelu uuesti avamine.

Selleks, et arutamisel saaks mingigi tulemus olla, on vaja, et kohus ehitusloa esialgse õiguskaitse korras vähemasti peataks, kuni asja sisuliselt arutatakse.

Seadus nõuab, et kui merd täidetakse üle 10 000 kuupmeetri ulatuses, tuleb teha keskkonnamõjude hindamine, samas tuleb Reidi tee teise etapi ehitusprojekti järgi tee-ehituse jaoks merd täita, valades sinna ligi 24 000 kuupmeetrit täitematerjale.

Tallinna keskkonnaamet väitis ehitusloa andmisel, et keskkonnamõjude hindamist ei pruugi teha, kui otsustajal ehk antud juhul Tallinna linnavalitsusel, on tegevusloa andmiseks piisavalt teavet ka ilma uue hindamiseta, sest juba 2007. aastal hinnati Reidi tee eelmise projekti keskkonnamõjusid.

Pirita linnaosa vanem: keskkonnaaktivistid pole pakkunud lahendusi

Tallinna Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder taunis keskkonnaaktivistide tegevust, mis tema hinnangul venitab Reidi tee ehitamise alustamist.

"Kõikidel osapooltel on olnud võimalus olla kaasatud ning esitada oma ettepanekuid ja nägemusi - jääb arusaamatuks, miks on tarvis taaskord venitada," sõnas Mölder, märkides, et esmaspäeval esitas MTÜ Eesti Roheline Liikumine halduskohtule kaebuse, millega taotleb Reidi tee ehitusloa tühistamist. "Jääb mulje, et keskkonnakaitsjad ei saa ise ka aru, kus nende arvates võiks probleem olla," lisas ta.

Mölderi sõnul pole keskkonnaaktivistid pakkunud ka ühtegi lahenduskäiku. "Reidi tee on oluline, et muuta liiklus sujuvamaks Pirita poolt kesklinna suunas. Hea lahenduskäik Pirita elanike jaoks on see, et tuleks alustada juba ehitustöödega. Keskkonnaaktivistid peaksid teadma, et mida vähem on liiklusseisakuid, seda vähem on ka keskkonnasaastet,“ sõnas Mölder.

"Teatavasti ootab Tallinna südalinna ees suur ümberkujundamine ning tulemas on jalakäijasõbralik ja moderne linna peatänav. Mida kauem me venitame ehitustööde algusega, seda kauem läheb aega ka rohelise peatänava kujundamiseks,“ sõnas Mölder. Ta avaldas lootust, et linn saab esimesel võimalusel Reidi tee ehitustöödega alustada.

Praeguse kava järgi peaks ehitus algama juulis ja tee peaks valmis olema tuleva aasta oktoobris, ehitust kavatsetakse alustada mõlemast otsast, nii sadama poolt kui ka Russalka ristmikult.

Reidi tee kogupikkus on 1,7 kilomeetrit ja tee rajamiseks täidetakse merd, pikendatakse kaldakindlustust ja lammutatakse 12 hoonet.

Projekti tee-ehitusliku osa koostasid K-Projekt AS ja Novarc Group AS, Euroopa Liit annab ehituseks veidi üle 24 miljoni euro, projekti omafinantseering on pisut üle 4,2 miljoni euro.