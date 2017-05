New York tugevdab Manchesteri rünnaku järel turvameetmeid

New York tugevdas Manchesteri rünnaku järel tundlike objektide turvameetmeid, võimude sõnul ei viita siiski miski, et USA-d ähvardaks rünnakuoht.

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo ütles, et andis korralduse lisapatrullideks "tundlikel objektidel", muu hulgas lennujaamades ja metroos.

"Terroriakt kontserdi vastu, kuhu oli kogunenud tuhandeid teismelisi ja noori, on kohutav ja seletamatu rünnak meie universaalsete väärtuste vastu inimestena," ütles Cuomo avalduses. "Rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu, New York on solidaarne Briti rahva ja meie sõpradega kogu maailmas."

Politsei teatel hukkus Manchesteri staadionil korraldatud rünnakus vähemalt 19 ja vigastada sai üle 50 inimese.