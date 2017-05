Bigbanki juhatuse esimees Kaido Saar lahkub ametist

"Kaido otsus juhatuse esimehe kohalt lahkuda on bigbankuritele emotsionaalselt raske, sest koos tehtu on olnud muljetavaldav, kuid samas ka inimlikult arusaadav," ütles Bigbanki nõukogu esimees Parvel Pruunsild pressiteate vahendusel.

"6. mail sai mul Bigbankis töötatud 15 aastat," märkis Saar. "Ma olen näinud kiiret kasvu majandusbuumi ajal, väga keerulist perioodi majanduskriisi ajal, ma olen näinud, kuidas Bigbank kasvas väiksest laenukontorist rahvusvaheliseks pangaks, mis tegutseb tänaseks üheksas riigis. Minu viimaste aastate tõeliseks väljakutseks oli muuta panga ärimudelit, millega muutusime soodsaima intressimääraga tarbimislaenudele keskendunud spetsiaalpangaks."

"Pärast pikka põnevat karjääri Bigbankis otsustasin, et on aeg liikuda edasi," rääkis Saar.

Bigbank AS on Eesti kapitalil põhinev tarbimislaenudele keskendunud spetsiaalpank, millel on filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Hispaanias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis.

Möödunud aasta lõpu seisuga oli Bigbankis 434 töötajat, sealhulgas 211 Eestis, 74 Lätis, 70 Leedus, 31 Soomes, 35 Hispaanias ja 13 Rootsis. Laenuportfell kasvas möödunud aastal 37 miljoni euro võrra 363 miljoni euroni. Kontserni varade maht ulatus eelmise aasta lõpu seisuga 394 miljoni euroni, kasvades aastaga 12 protsenti.