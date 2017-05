AK erisaade Manchesteri terrorirünnakust: linnas paanikat pole

Suubritannia ühe suurima kontserdi- ja spordihalli Manchester Arena juures sai esmaspäeva hilisõhtul plahvatuses surma vähemalt 22 ja vigastada 59 inimest. "Aktuaalsele kaamerale" rääkisid linnas viibivad Eesti elanikud teisipäeva ennelõunal, et linnas taastub normaalne elurütm.

Anna Hussein ütles, et sai juhtunud teada esmaspäeva õhtul ja ta iseloomustas olukorda kahe sõnaga: "Õudne atmosfäär."

RIca Williams rääkis, et info plahvatusest hakkas esmalt levima sotsiaalmeedias. Teisipäeva hommiku kohta ütles ta: "Elu läheb edasi."

Williams sõnas, et kontserdihalli juures on piirkond suletud ja osad trammid ei sõida. Samas on tema sõnul valmis taksojuhid hädalisi tasuta sõidutama, paljudes büroodes jagati tasuta kohvi, hotellid pakkusid peavarju. "Inimesed mobiliseerusid kiiresti."

Maarja Kaaristo lausus esmaspäeva ennelõunal: "Paanikat pole absoluutsed, inimesed jätkavad tavapäraseid asjatoimetusi."

Välisminister Sven Mikser rääkis "Aktuaalse kaamera" stuudios, et kui kellegi lähendane on Manchesteris ja pole temaga õnnestunud ühendust saada, teada anda välisministeeriumile. "Vajadusel võtame kontakti Briti ametivõimudega," lausus Mikser.

Manchesteri plahvatuse kohta midagi täpsemat on tema sõnul veel vara midagi öelda.