Seedri plaan eelarveaugu katmiseks: palgatõusust loobumine ja kulude kärbe

Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder on kinnitamata andmetel pakkunud välja, et üks võimalus varem kokku lepitud maksupaketi muutmisest tekkiva puudujäägi katmiseks oleks ära jätta eelarvestrateegiasse pandud keskvalitsuse töötajate palgakasv ning kärpida keskvalitsuse majanduskulusid.

ERRile teadaolevalt tegi Seeder ettepaneku, et riigieelarve strateegias aastateks 2018-2021 keskvalitsuse töötajaile ette nähtud 2,5 protsendi suuruse palgakasvu võiks ära jätta.

Lisaks soovivat Seeder, et riik kärbiks igal aastal kolme protsendi võrra keskvalitsuse majanduskulusid.

Rahandusministeeriumi avalike suhete osakond ei soovinud teemat kommenteerida, põhjendades, et see on poliitikute ja erakondade vastata.

Seeder ei olnud teisipäeva hommikul kommentaariks kättesaadav.

Valitsusliit kavandas riigieelarvestrateegias mitmeid uusi makse ja maksumuudatusi, mis pälvisid ohtralt ettevõtjate kriitikat. Kõige enam vastuseisu leidis panditulumaks.

Seeder teatas pärast IRLi esimeheks saamist, et praegusel kujul maksupaketti tema juhitav erakond riigikogus ei toeta ning leida tuleb teistsuguseid lahendusi.