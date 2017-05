Flynn ei kavatse senati luurekomitee nõudmist täita

Senati luurekomitee, mida juhivad vabariiklane Richard Burr ja demokraat Mark Warner, tunnevad huvi nii erukindral Flynni kui ka teiste Donald Trumpi meeskonna nõunike seoses komitee poolt korraldatud juurdlusega, mis puudutab Venemaa sekkumist USA valimistesse, vahendas Politico.

Flynn oli ka varem mõista andnud, et ei tule senati luurekomitee nõudmisele vastu, ning ta nõustus koostööd tegema vaid tingimusel, et tema puhul välistatakse kriminaalsüüdistuste esitamine.

Erukindrali advokaat Robert Kelner selgitas esmaspäeval luurekomiteele saadetud kirjas, et tema klient toetub USA põhiseaduse viiendale muudatusele, mis puudutab enda vastu tunnistuste andmist. Advokaadi sõnul saab ka soovitud dokumentide üleandmist tõlgendada kui tunnistamisakti.

Kelner lisas, et Flynn oli varem lubanud tulla tunnistama, kui talle pakutakse kaitset "ebaõiglaste süüdistuste eest", ning et see seisukoht pole muutunud. Advokaadi sõnul on Flynni kartus tekkinud olukorras põhjendatud ja ta tuletas meelde, et mitmed kongressi liikmed on kutsunud üles Flynni vastu süüdistusi esitama.

Hetkel pole veel selge, kas senat hääletab nüüd Flynni määruse eiramise asjus. Tegu on keerulise juriidilise protseduuriga, kuid selle läbimineku korral saadetakse Flynni juhtum edasi justiitsministeeriumisse kriminaalasja algatamiseks või föderaalkohtusse tsiviilõigusliku sunni rakendamiseks.

Flynn pidi Trumpi rahvusliku julgeolekunõuniku kohalt lahkuma jaanuaris, kui tuli välja, et ta oli oma Valge Maja kolleegidele ja ka asepresident Mike Pence'ile andnud ebapiisavat infot suhtluse kohta, mis tal oli olnud Venemaa USA suursaadiku Sergei Kisljakiga üleminekuperioodi ajal. Trumpi administratsioon on mõista andnud, et iseenesest polnud üleminekumeeskonna liikme Flynni kontaktid Vene suursaadikuga midagi erilist ja ebaseaduslikku ning et tagasiastumise - sisuliselt vallandamise - põhjuseks olid ikkagi administratsiooni liikmetele tema poolt antud valeütlused.

Erukindral Flynni näol oli juba valimiskampaania ajal tegu ühega neist isikutest, keda Trumpi kriitikud süüdistasid liiga lähedastes või kummalistes suhetes Venemaaga. Pärast erruminekut oli Flynn olnud regulaarselt analüütikuks Venemaa propagandavahendiks peetavas telekanalis RT ning 2015. aastal istus ta ühel RT galaõhtul president Vladimir Putini lähedal. Galaõhtul peetud kõne eest sai ta oma konsultatsioonifirma kaudu ka RT käest raha.

Pärast äsjast ametist lahkumist tuli välja ka see, et ta on oma konsultatsioonifirma kaudu teinud lobitööd ka Türgi valitsuse heaks.

Detsembris pidi aga üleminekumeeskonnast lahkuma tema poeg Michael Flynn Jr, kes levitas Twitteris libauudist, mis oli seotud nn pizzagate'iga.

President Barack Obama nimetas Flynni 2012. aastal sõjaväeluure (DIA) juhiks, kuid sellelt kohalt oli ta sunnitud aga juba 2014. aastal lahkuma - väidetavalt halva juhtimise ja äkilise iseloomu tõttu. Pärast ametist lahkumist sai temast väga teravasõnaline Obama administratsiooni kriitik ning allikate väitel liikus kibestunud Flynn just seetõttu lõpuks Trumpi ringkonna lähistele.

USA meedia andmetel oli Flynn ka peamiseks teemaks president Trumpi ja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhi James Comey vastasseisus. Väidetavalt oli Trump avaldanud soovi, et Comey erukindral Flynni puudutava uurimisega ei jätkaks, ning kui seda ei juhtunud, FBI juht vallandati. Samal ajal väidavad mitmed väljaanded ka seda, et Trump sooviks hea meelega Flynni kunagi uuesti Valges Majas näha.