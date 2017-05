Vabaerakonna piirkonnajuht taunis IRL-i käitumist Viljandis

Järva- ja Viljandimaa piirkonna juhi Ain Ostra sõnul on Isamaa- ja Res Publica Liit (IRL) käitunud näotult, kui loobuti Viljandis erakonna nimekirja kasuks valimisliidust. Ta lisas, et IRL-i piirkonnaorganisatsioonile avaldati pealinnast survet.

"Ma küll mõistan IRL-i esimehe otsust, aga kindlasti ei kiida heaks partei peakontori survet piirkondadele. Kui motiiviks oli väidetavalt see, et erakonna esimees peaks kandideerima erakonna nimekirjas, aga kohalikud liikmed on samas eelnevalt väljendanud kindlat soovi osaleda valimisliidus, siis selline ülevalt alla läbisurutud otsus on ehe näide sundparteistamisest," ütles Ostra Vabaerakonna teatel.

Aus olnuks Ostra sõnul aktsepteerida kohalike liikmete tahet ja üldse mitte kandideerida, kui valimisliit esimehe ametipositsiooniga ei sobi. Ta lisas, et nagunii tuleb Helir-Valdor Seeder nimekirja vaid "pardiks", sest pole mõeldav, et tulevane minister ja erakonna esimees hakkab tööle linnavolikogus.

Ostra väitis, et samal ajal kui Seeder teatas "Aktuaalses kaameras" otsusest valimisliidust loobuda, helistas talle IRL-i Viljandi osakonna juhataja Harri Juhani Aaltonen ja teatas, et erakonna survel lähevad nad Viljandis välja erakonna nimekirjaga ja valimisliitu ei tee.

Ostra sõnul kinnitas Aaltonen, et ITL-i nimekiri on avatud ka Vabaerakonna liikmetele. Ostra ütles, et vabaerakondlased jätkavad siiski valimisliidu moodustamist ka Viljandis. "Kutsume kõiki neid, kes ei soovi osaleda mõne erakonna nimekirjas, meiega ühinema, sest rahva ootus on sundparteistamisest ja Tallinnast antud suuniste järgi valimistest ja valitsemisest vabaneda," nentis Ostra.