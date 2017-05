Trump esitas kongressile 3,6 triljoni dollari suuruse kärpeplaani

Administratsiooni kärpeplaani eesmärgiks on saada kümne aastaga föderaaleelarve tasakaalu, vahendas Financial Times.

2018. aasta föderaaleelarve näol saab olema tegu keerulise protsessiga, sest lisaks oma parteile vajab eelarve läbiminekuks ka vähemalt osalist toetust demokraatidest rahvaesindajatelt. Mahukad kärped puudutavad näiteks sotsiaalvaldkonda - kas või vaesemate perede toetusi ja tervishoiuteenuseid.

Seetõttu on näiteks Politico nentinud, et kärped võivad kõige valusamalt lüüa just seda osa elanikkonnast, kes valimistel Trumpi poolt hääletasid.

Samuti on vabariiklaste endi seas neid kongressi liikmeid, kellele ei meeldi ulatuslikud kärped välispoliitikas - välisministeeriumis, diplomaatia ja välisabi valdkonnas.

Paljud eksperdid on aga veendumusel, et administratsioon on olnud eelarvet koostades liiga optimistlik selles osas, mis puudutab lähiaastate majanduskasvu.

Valge Maja juhtimis- ja eelarveosakonna juht Mick Mulvaney nimetas eelarvedokumendi avalikustamisele eelnenud pressikonverentsil ettepanekut "maksumaksjat esikohale seadvaks eelarveks". "See on esimene kord üle pika aja, mil administratsioon kirjutanud eelarve ja lähenenud sellele nende inimeste vaatenurgast, kes tegelikult makse maksavad," sõnas ta.