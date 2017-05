Video: Trump lubas edaspidi kutsuda terroriste "luuseriteks"

Trump ütles pärast kohtumist Palestiina presidendi Mahmoud Abbasiga, et rünnak oli suunatud "süütute laste" vastu ning rõhutas, et ründajate "paheline ideoloogia tuleb täielikult hävitada".

"Ma ei kutsu neid koletisteks, sest see mõiste neile meeldiks. Nad leiaksid, et see oleks suurepärane nimi," rääkis Trump terroristidest. "Ma kutsun neid nüüdsest luuseriteks, sest need nad just on. Ning me näeme neid veelgi, kuid nad on luuserid, pidage seda meeles... Meie ühiskond ei saa leppida selle jätkuva verevalamisega. See kuri ideoloogia tuleb täielikult hävitada."

Esmaspäeva hilisõhtul toimus Manchesteris enesetaputerroristi korraldatud plahvatus, mille tagajärjel hukkus 22 ja sai viga 59 inimest. Hetkel pole ükski rühmitus veel vastutust võtnud, kuid äärmusrühmituse ISIS toetajad on sotsiaalmeedias juhtunu üle rõõmustanud ning kutsunud üles analoogistele rünnakutele.