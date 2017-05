Virumaa ainsa riigigümnaasiumi, Jõhvi gümnaasiumi direktor Tarmo Valgepea teatas esmaspäeval, et lahkub ametist.

Tarmo Kurm haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast ütles, et tööleping Valgepeaga lõpetati poolte vastastikusel kokkuleppel.

„Konkurss uue direktori leidmiseks kuulutatakse välja esimesel võimalusel. Ettevalmistavad tegevused konkursi läbiviimiseks on alanud. Eesmärk on, et uus koolijuht asuks ametisse hiljemalt augustis,” ütles Kurm ERRile.

Direktori kohusetäitjaks sai õppejuht Tatjana Ait.

383 õpilasega Jõhvi riigigümnaasium avati 2015. aasta sügisel.

Enne riigümnaasiumisse tööle asumist oli Tarmo Valgepea Mäetaguse põhikooli direktor.