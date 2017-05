Kaljulaid: Eesti on rangelt ilmalik riik ja see aitab turvalisusele kaasa

"Meie Eesti on ilmalik riik ja siin on ruumi kõikidele. Nagu me teame, siis meil ei ole selliseid probleeme senini esinenud, et meil erinevate religioonidega isikud ei saaks üksteisega normaalselt suhelda. Pigem on meil vastupidiseid näiteid meie erinevate usukogukondade suhtes," ütles Kaljulaid ERR-i raadiouudistele.

"Arvan, et just see, et Eesti on rangelt ilmalik riik, tagab meile sellise olukorra, kus me ei pea kodumaal nende asjade pärast liiga palju muretsema. Välja arvatud loomulikult see asjaolu, et ka meie oleme osa Schengeni ruumist," lisas riigipea.

Selleks, et Schengeni ruum oleks turvatud, on presidendi sõnul juba otsustatud, et tuleb korralik infosüsteem. "Me teame edaspidi, kes on sees ja kes on väljas. Paremat lahendust ei ole."

"Juhul, kui meile ei tuleks siia elama inimesi muudest riikidest, siis ometi ei kujuta ju keegi ette, et me piiraksime nullini näiteks turismi. Igasugune arutelu selle üle, kas üldse kedagi mingisuguste kriteeriumite alusel lubada Euroopa liikuda või mitte, on tegelikult ju viljatu," ütles Kaljulaid.

Eesti riigi ilmalikkust kui parimat kaitset võõraste religioonide eest rõhutas Kersti Kaljulaid aastalõpuintervjuus ERR-ile.