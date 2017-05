WHO juht sattus kopsakate reisikulude tõttu kriitika alla

ÜRO juures tegutseva Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Margaret Chan reisis mai algul Guineasse, et koos riigi presidendiga tähistada maailma esimese Ebola-vaktsiini väljatöötamist, kuid ta on reisi kõrge maksumuse tõttu sattunud kriitikatule alla.

Pärast Lääne-Aafrikas tervishoiuametnikega kohtumist veetis Chan öö Palm Camayenne'i hotelli presidendisviidis, mille maksumus on 900 eurot, vahendas AP.

Kriitikute hinnangul saadab luksusliku majutuspaiga valik ülejäänud 700-le WHO töötajale vale sõnumi ja võib kahjustada raha vajava terviseorganisatsiooni püüdlusi maailmas haigustega võidelda.

AP valduses olevate sisedokumentide kohaselt on WHO kulutanud reisikuludele tavapäraselt 200 miljonit dollarit aastas ehk suurema summa kui nii mõnegi rahva tervise peaprobleemi, näiteks AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemisele kokku.

Näiteks AIDSi ja hepatiidi vastu võitlemisele kulutas WHO mullu 71 miljonit dollarit, malaaria vastu võitlemisele kulus 61 miljonit dollarit.

WHO püüab oma reisikulusid kontrolli alla saada, kuid asutusesiseselt on kõrged ametnikud kurtnud, et personal rikub reisikulude kokku tõmbamiseks mõeldud reegleid, kasutades hüvesid nagu äriklassi lennupiletid ja ööbimine viietärnihotellides, kuid mingeid tagajärgi sellel ei ole.

WHO tegi avalduse, kus teatas, et terviseorganisatsiooni töö iseloom eeldab töötajate sagedast reisimist. Samas kinnitas WHO, et mullu vähendati reisikulusid aasta varasemaga võrreldes 14 protsenti.