Leht: Vene luureteenistus otsib liikmeid EL-i võitluskunstide klubidest

Vene luureteenistused kasutavad võitluskunstide klubisid Saksamaal ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, et värvata võimalikke rahutuste korraldajaid, hoiatas julgeolekuekspert.

Eksperdi sõnul on selliste klubide arv suurem kui varem arvatud ning niisugused nn uinunud rakukesed võivad korraldada Saksamaa valimiste eel vägivaldseid provokatsioone, vahendas EUObserver.

Kõigil võitluskunstide klubidel, kes õpetavad agressiivset stiili nimega sistema, on otsesed või kaudsed sidemed Vene sõjaväeluureteenistuse (GRU) või sisejulgeolekuteenistusega (FSB), ütles Berliinis elav Vene spionaaži uuriv teadlane Dmitri Tšmelnizki.

Tema sõnul kasutab GRU neid klubisid selleks, et värvata Läänes agente samal viisil nagu siis, kui agentuuril olid baasid endises Ida-Saksamaal külma sõja ajal.

Tšmelnizki leidis uurimise käigus Saksamaal 63 sistema-klubi ning teistes EL-i riikides, Lääne-Balkani riikides ja Põhja-Ameerikas veel kümneid.

Mitu neist klubidest hooplevad avalikult, et neil on sidemeid Vene erivägedega ning kasutavad GRU või FSB ametisümboleid.

"Ma loodan, et see ei ole Saksa võimudele saladus," ütles Tšmelnizki.

Tšmelnizki rääkis EUOBserverile, et kui ühes treeninggrupis on keskmiselt hinnanguliselt kolm kuni viis agenti, siis Saksamaa 63 klubi peale võib GRU nn viies kolonn ulatuda kuni 315 liikmeni.

GRU doktriini kohaselt võidakse neid agente kasutada sihtmärkide nagu sõjaväebaaside ja lennujaamade ründamiseks, kui NATO-ga peaks sõda puhkema, kuid neid võidakse kasutada ka "vägivalla loomiseks vaenlase tagalas" või "kahtluste, ebakindluse ja hirmuõhkkonna loomiseks" vaenlase rahva seas rahuajal.

"Nad organiseerivad uinuvaid lahingurakukesi," ütles Tšmelnizki.

63-aastane akadeemik põgenes Venemaalt Lääne-Saksamaale 1987. aastal pärast seda, kui ta tegi KGB kohta uurimistööd.

Oma uurimust sistema-klubide kohta tegi ta kasutades internetis olevaid avalikke allikaid. Ta tegi seda koostöös endise GRU ohvitseri Viktor Suvoroviga, kes tegutses külma sõja ajal enne Londonisse põgenemist Šveitsis.

Ekspert hoiatab meeleavalduste eest enne Saksa valimisi

Arvestades seda, et septembris toimuvad Saksamaal valimised, võivad Vene agendid Tšmelnizki hinnangul püüda enne seda algatada vägivallatsükli.

"Neid võidakse kasutada olukorra destabiliseerimiseks, näiteks vägivalla õhutamiseks valitsusvastaste meeleavalduste ajal või molotovi kokteilide loopimiseks mošee või migrandikeskuse pihta," arutles ta.

Tšmelnizki sõnul tuleb eriliselt tähele panna Systema Wolf kooli, sest see laieneb Euroopas väga kiiresti. Samuti on see loonud Vene mootorratturite grupi Ööhuntide Saksamaa haru.

Sistema RMA kool on tema sõnul samuti huvitav, kuna see püüab värvata liikmeid ilmselt Saksa julgeolekuteenistustest.

Eelmisel aastal avaldas Saksa ajakirjanik Boris Reitschuster uurimise, milles väitis samuti, et GRU kasutab sistema-klubisid agentide värbamiseks.

Klubi eitab väiteid

EUObserver palus Tšmelnizki väidetele kommentaari suurimalt sistema-koolilt Systema Ryabko.

"Teie kuuldud väited on kellegi pahatahtliku kujutlusvõime vili ja täielikult vale," vastati klubi Torontos asuvast kontorist.