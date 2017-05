Rahandusministeerium ei jaga eelarvenõukogu ja keskpanga pessimismi

Rahandusministeerium ei nõustu Euroopa komisjoni hinnanguga, et Eesti eelarvedefitsiit kujuneb plaanitust suuremaks, kuid eelarvenõukogu ja Eesti Pank seda ei välista.

Euroopa komisjon kinnitas oma hinnanguga seda, mida eelarvenõukogu ja Eesti Pank juba kuu aega tagasi öelnud olid - eelarve defitsiit võib kujuneda suuremaks kui planeeritud ning eelarve võib defitsiiti jõuda juba sel aastal. Rahandusministeerium seda ohtu ei näe.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Erki Lõhmuste ütles, et kui majanduslikest aspektidest vaadata, siis tegelikult oleks Eestile lubatud ka suurem defitsiit vahemikus 1,5-2%, mis veel tagaks riigirahanduse jätkusuutlikkuse.

"Oluline aspekt on see, et komisjon hindab meie eesmärkide täitmist, mitte miinimumnõuete täitmist," märkis Lõhmuste.

Erinevused Euroopa komisjoni ja rahandusministeeriumi hinnangutes tulenevad eelkõige erinevatest hinnangutest majandustsüklile.

Rahandusministeerium näeb majandust veidi allpool potentsiaalset taset, Euroopa komisjon aga hindab Eesti majanduse olukorda tugevaks. Samamoodi arvavad ka Eelarvenõukogu ja Eesti pank.

Eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ütles, et päris tõe saab teada alati alles tagantjärele, et kus me majandustsüklis asume.

"Aga ma tean, et rahandusministeeriumi arvutustes on väga olulisel kohal meie väliskaubandus ja kõik väliskaubandusega seonduv, samal ajal kui eelarvenõukogu ja ka Euroopa Komisjon vaatab väga olulise tegurina tööturul toimuvaid muutusi," selgitas Eamets. "Meie oleme leidnud, et vaadates väga kiiret palgakasvu, siis meil väga suuri reserve majanduses tegelikult rakendamata ei

Keskpanga hinnangul on praegune majanduse tsükli olukord selline, mis täiendavat lisastiimulit valitsuse poolt ei vaja. "Praegu on lisastiimul ilmselt tekitaks rohkem pingeid tööturule, halvendaks Eesti ettevõtete võimalusi uusi töötajaid hankida, olemasolevaid töötajaid hoida ja see võib kokkuvõttes halvendada Eesti pikaajalist majanduskasvu," lausus Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.