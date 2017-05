Fotod: president Kaljulaid külastas õppust Kevadtorm

President kohtus õppusel nii Eesti kutseliste kaitseväelaste, ajateenijate ja reservväelastega kui ka liitlaste üksustega.

Kaljulaidi sõnul on tänavune Kevadtorm muljetavaldav, sest ühelt poolt oli kohal rohkem liitlasi ja tehnikat kui varem ning õppus ise on ajaliselt pikem. "Aga veelgi olulisem oli näha neid üksusi, ükskõik mis keelt nad siis parasjagu emakeelena kõnelevad, õlg õla kõrval harjutamas. Meie liitlaste jaoks on see võimalus päriselt läbi mängida olukordi, millest nad tavaliselt loevad ainult materjalides. Eesti ajateenijad on maailma parimad ja meil on põhjust nende üle uhked olla," lisas Kaljulaid.

Presidendi hinnangul väärivad lisaks õppustel osalenutele tunnustamist ka need, kes küll ise vormi selga ei tõmba, kuid moodustavad kaitseväelaste jaoks olulise tugivõrgu. "Pereliikmed ja lähedased, aga ka need tööandjad, kes on otsustanud õppusel osalevale reservväelasele palka edasi maksta, on osa meie julgeolekust," sõnas ta.

Riigipead saatis õppusel kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. Õppusele lendas riigipea koos USA Euroopa maavägede aseülema kindralmajor Gronskiga kopteril Black Hawk, et tutvuda toimuvaga ka õhust.

Tapal anti riigipeale ülevaade õppusest, misjärel siirdus ta maastikule ning kohtus õppusel osalevate kaitseväelastega.