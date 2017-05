Europarlamendi komisjon kinnitas toetust Rail Balticule

Rail Balticu tasuvusuuring näitas, et projekti tasuvuse eelduseks on jätkuv majanduskasv ja Euroopa Liidu toetus. Rail Balticu ehitamine maksab ligi kuus miljardit eurot ja Euroopa Liidu praeguse eelarveperioodi jooksul seda valmis ei ehitata. Järelikult on vaja järgmisest ühiseelarvest lisaraha.

"Mina saan kinnitada, et Euroopa Parlament toetab seda initsiatiivi ja me võitleme piisavate finantsvahendite eest järgmiseks seitsme aasta pikkuseks eelarveperioodiks. See ei saa olla põhjus projekti peatamiseks, see peab jätkuma," rõhutas Wim van de Camp.

"Riigid peavad minu hinnangul ettevalmistustega kiiremini tegutsema, aga raha eest me võitleme," lisas ta.