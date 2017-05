Evelyn Höglund: vägivalla juured on „toksilises maskuliinsuses“

Vägivald ei ole seotud ühegi kultuuriruumi, usundi või rahvusega. See on aja-, kultuuri- ja religiooniülene ning väljendub halvimal juhul toksilise maskuliinsusena, kus viha vastassugupoole ja „kogu maailma“ vastu võib võtta tohutuid dimensioone. Inimõiguste aluspõhimõtete ja võrdse kohtlemise igakülgne tagamine ning soolise võrdõiguslikkuse edendamine aitab selle vastu võidelda, kirjutab Evelyn Höglund.

Alexandre Dumas’ romaanis „Pariisi mohikaanlased“ ohkab detektiiv Monsieur Jackal „cherchez la femme“ (otsige naist, prants. k.), olles veendunud, et uuritavas kuriteos peab olema süüdi naine. Läbi terve 20. sajandi kasutab poppkultuur – filmid, teleseriaalid, laulud, romaanid, videomängud jne – seda väljendit iga kord, kui on vaja viidata, et milleski halvas on süüdi naine.

Loomulikult on selle mõtteviisi lähtepunkt kaugemal kui 19. sajandi Pariisis – eks kõik olevat saanud alguse Eeva pärispatust. Teate ju küll: madu, õun, naine, õndsuse lõpp. Seda pärispattu ei ole unustanud pea ükski ühiskond ühelgi hetkel.

Hiljuti rääkisime minu Eritreast pärit õpilastega (enamus neist on õigeusklikud kristlased) nende religioonist ja lapse ristimisega seonduvatest kommetest. Nad rääkisid mulle, et kui sünnib poisslaps, siis tema ristitakse pärast 40 päeva möödumist sünnist, aga tüdruku ristsed toimuvad 80 päeva pärast sündi.

„Oleks naine vaid lahke, toetav ja imetlev, teeks ka mehed imelisi asju, kõik oleksid õnnelikud ja „ka naine kutsutaks peole kaasa“. Ehk et naine on süüdi, kui Eesti mees on „väsinud silmadega lödipüks“.“

Miks? 40 päeva, sest naine ei tohi minna kirikusse „ebapuhtana“ ehk veritsedes ning arvatakse, et 40 päeva on selline aeg, mille jooksul ema sünnitusjärgne veritsus peaks lakkama. 80 päeva tütarlapse puhul ei ole aga midagi muud kui karistus naisele pärispatu eest – meeldetuletus vastsündinud tütarlapsele, et naine oli esimene, kes ahvatlusele järele andis ning maailmale patu „kinkis“.

Äsja lugesin ühe meesterahva kirjutist sellest, kuidas paarisuhtes on nimelt naise käes salajane võim teha mees õnnelikuks ja suhe toimivaks. Oleks naine vaid lahke, toetav ja imetlev, teeks ka mehed imelisi asju, kõik oleksid õnnelikud ja „ka naine kutsutaks peole kaasa“. Ehk et naine on süüdi, kui Eesti mees on „väsinud silmadega lödipüks“. Lisaks kutsus tuntud ärimees ja kunagine poliitik hiljuti naisi üles lubama meestel ikka meesteks jääda ja suuremat palka saada.

Taid vapustas hiljuti juhtum, kus noor mees Facebookis kaamera ees esmalt oma 11-kuuse tütre üles poos ja siis ka endalt elu võttis. Sajad tuhanded inimesed nägid otseülekandes, kuidas mees roosas kleidis beebile nööri kaela sidus ja ta väikesel elutul kehal siis rippuda lasi. Selle vägivallateo läbi karistas ta oma naist, kelle suhtes tundis paranoilist armukadedust ja hirmu mahajätmise pärast.

Lugesin hiljuti Rootsi Aftonbladetist intervjuud Stockholmis varastatud veokiga rahva hulka sõitnud, viis inimest tapnud ja kümneid vigastanud terroristi Rahmat Akilovi venna Olimiga. Suures šokis Olim kirjeldab väikevenda kui intelligentset, seadusekuulekat, töökat ja täiesti mittereligioosset inimest. Keegi nende perest ei omavat mingit sidet religiooniga, veel vähem islamiäärmuslusega.

„Pere- ja tänavavägivald, parlamendisaadikute omavahelised kaklused, telestuudios mikrofone ja vett loopivad intervjueeritavad, tahtlikud mõrvad, terror ja sõjakoledused on argielu. Vägivald oma mitmel näol valitseb pea kõikjal.“

Olimi sõnul armastas vend väga Rootsit, kus ta töötas ja eluga väga rahul oli. Märtsis sai venna elamisluba läbi ning teda ootas ees riigist väljasaatmine. Ainus venna massimõrvariks saamise põhjus, mida Olim Akilov oskab välja pakkuda, on see, et Rahmat oli pahane oma naise peale, kes Türki tööle läks ja lapsed kodumaale jättis. Pealegi oli ta väga armukade ja kahtlustas, et naisel võib Türgis uus mees olla.

Niisiis jõuame taas sinna, et „süüdi“ on naine ja tema iseseisvustaotlused.

See naise „pärispatu“ koorem, millega legitimeeritakse misogüüniat ja soolist ebavõrdsust, on ilmselgelt aja-, kultuuri- ja religiooniülene. Halvimal juhul väljendub see toksilise maskuliinsusena, kus viha vastassugupoole ja üldse „kogu maailma“ vastu võib võtta tohutuid dimensioone.

Pere- ja tänavavägivald, parlamendisaadikute omavahelised kaklused, telestuudios mikrofone ja vett loopivad intervjueeritavad, tahtlikud mõrvad, terror ja sõjakoledused on argielu. Vägivald oma mitmel näol valitseb pea kõikjal.

Üha valdavamaks saanud eeldus ja intuitiivne järeldus, et kui ründaja on tumedanahaline, on tegemist terroristiga ja kui mitte, siis üksiku hundi, vaimselt haige inimesega, on silmade kinni pigistamine tegeliku probleemi ees.

„Mehed, kes korraldavad avaliku veresauna, on sageli samad mehed, kes piinavad ja tapavad oma naisi koduseinte vahel. Samad põhimõtted – omada võimu ja kontrolli, tekitada hirmu ja valu kohalduvad ka siin.“

Lihtne on unustada jubedate tapatalgute toimepanijate kõige elementaarsem ühisosa: peaaegu kõik massimõrvad on läbi aegade toime pandud meeste poolt, keda iseloomustab seesama toksiline maskuliinsus – miski, mis paneb need mehed arvama, et neil on õigus haarata relv ja võtta teistelt inimestelt elu oma isiklike väärtuste, arusaamiste ja tahtmiste nimel.

Traditsiooniliselt iseloomustatakse maskuliinsust ehk mehelikkust näiteks järgmiselt: mehed ei nuta, mees ei anna alla, mees on pere pea ja kaitsja, mees toob leiva majja jne. Toksiline maskuliinsus lähtub mõttest, et olla „mees“ tähendab mitte ainult olla tugev, vaid ka näidata seda oma tugevust läbi vägivalla ja hirmu külvamise, omada igas olukorras domineerivat kontrolli ja võimu, säilitades seda alati ja ükskõik millisel viisil. Toksiline maskuliinsus promob täielikku empaatia puudumist ja kõige sellise tõrjumist, mida peetakse „naiselikuks”.

Toksilise maskuliinsuse juured on igapäevaelus: suur hulk mehi, kes on pannud toime mõrvu ja terroritegusid, omavad ka pikka koduvägivallaregistrit. Mehed, kes korraldavad avaliku veresauna, on sageli samad mehed, kes piinavad ja tapavad oma naisi koduseinte vahel. Samad põhimõtted – omada võimu ja kontrolli, tekitada hirmu ja valu kohalduvad ka siin: selle asemel, et külvata hirmu ühes naises, lähevad mõned kaugemale. Nende maskuliinsuse toksilisus on kasvanud arusaamast, et naine on tema omand, et oma kiindumuse nimel võib ta naist enda juures ja endale alluvana hoida vahendeid valimata.

„Et vähendada vägivalda, tuleb tagada inimõigused, lammutada need ühiskondlikud struktuurid, mis edendavad meeste ülimuslikkust, pakuvad privileege ning võimaldavad ja lausa jõustavad mehi kasutama vägivalda kõikides selle vormides eesmärgiga saavutada võimu ja kontrolli.“

On ju siililegi selge, et kui toksiline maskuliinsus põhineb vajadusel omada võimu teiste üle, on selle realiseerumiseks vaja ebavõrdsust. Toksilist maskuliinsust promovast mehest ei saa mitte kunagi ja mitte ühegi valemiga võrdõiguslast, sest see läheks täielikult vastuollu tema olemuse ja põhivajadustega.

Toksiline maskuliinsus väljendub lisaks füüsilisele vägivallale seksismis, misogüünias, nn valges ülemvõimus, ksenofoobias, homofoobias, vägistamiskultuuris ja patriarhaadis, agressiivses hirmupoliitikas ning sõjakultuuri ülistamises. Need kõik levitavad vihkamist ja süvendavad ebavõrdsust, mis ongi eesmärk, sest põlistab toksiliselt maskuliinse tegelase vajadusi.

Seega – et vähendada vägivalda, tuleb tagada inimõigused, lammutada need ühiskondlikud struktuurid, mis edendavad meeste ülimuslikkust, pakuvad privileege ning võimaldavad ja lausa jõustavad mehi kasutama vägivalda kõikides selle vormides eesmärgiga saavutada võimu ja kontrolli. Arvukad rahvusvahelised uuringud on näidanud, et mida võrdõiguslikum (nii sooliselt, majanduslikult kui ka sotsiaalselt) on ühiskond, seda vähem esineb selles vihkamist, kuritegevust ja muud vägivalda, seda kõrgem heaolu- ja õnneindeks.

Feminism ja võrdõiguslikkus pürgivad aga selle poole, et vabastada ühiskond joobumusest, mida patriarhaalne kultuur serveerib, kaotada toksiline maskuliinsus kui igasuguse ekstremismi alustala.

Artikkel on osa Tartu ülikooli inimõiguste magistriõppeprogrammi ja ERRi koostööprojektist Inimõiguste blogi.

