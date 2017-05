CIA eksjuht: olin mures Trumpi kampaania ja venelaste kontaktide pärast

Brennani sõnul oli ta sedavõrd mures Venemaa jõupingutuste pärast sekkuda 2016. aasta valmistesse ja värvata ameeriklasi, et ta kutsus juuli lõpus kokku CIA, Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ja riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) ametnike rühma, et sellele teemale keskenduda.

Brennan lisas, et selleks ajaks kui ta 20. jaanuaril CIA direktori kohalt lahkus, oli tal "lahendamata küsimusi selle kohta, kas venelased olid olnud edukad ja saanud USA inimesi - olid nad kampaaniaga seotud või mitte - enda heaks tööle, teadlikult või mitteteadlikult", vahendas Politico.

"Seetõttu ma tundsin, et FBI uurimine on kindlasti põhjendatud ja peab neid asju uurima," ütles ta.

Esindajatekoja luurekomitee vabariiklastest liikmed soovisid Brennanilt teada, kas oli tõendeid Venemaa ja Trumpi kampaania kokkumängust, mida Trump on kategooriliselt eitanud. Brennani sõnul keskendub CIA luurele, mitte "tõenditele", ning ütles, et ei saa sellele küsimusele vastata.

"Ma olin mures hulga kontaktide pärast, mis venelastel USA ametnikega olid," vastas ta.

Brennan ütles aga, et ta ei tea, kas kokkumäng toimus. "Aga ma tean, et olemas oli piisav informatsioon ja luureandmed, mis nõudsid edasist uurimist, et teha kindlaks, kas USA ametiisikud olid aktiivselt Vene ametnikega kokkuleppeid teinud," rääkis ta.

