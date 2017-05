Kolmapäeval sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis võib olla äikest

Kolmapäeval sajab hoovihma ning Ida-Eestis on suur äikesevõimalus.

Saabuval ööl on Eestis muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, maapinnal kohati 0 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Eesti idapoolses osas võib esineda ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 12 kuni 17 kraadi. Eesti metsades on suur tuleoht.

Ka neljapäeval tuleb veel mitmel pool hoovihma, lääne- ja loode tugevneb 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis.

Reedene ja laupäevane ilm on vahelduva pilvisuse ja olulise sajuta. Tuul pöördub reedel loodesse ja põhja ning püsib tuntav, laupäeval aga nõrgeneb.

Pühapäeva hommikul ja päeval on mitmel pool vihmahoogusid. Tuul pöördub lõunakaarde ning tugevneb läänerannikul kuni 15 meetrini sekundis.

Õhutempereratuur on neljapäeval 12 kuni 18, reedel 12 kuni 17, laupäeval 13 kuni 15 kraadi. Pühapäev on ka sisemaal jahedam, aga Lääne-Eestis võib õhutemperatuur tõusta 17 kraadini.