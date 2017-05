Koostööd kompavad EKRE ja Reform kaardistasid üksteise punased jooned

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et EKRE on tänasel päeval parlamendis ning ju on neil oma toetajaid, mida kinnitavad ka viimased küsitlused.

"Mis puudutab parketikõlbulikkust, siis meil on põhimõtted, millest ei tagane: euroopameelsus, ühetaoline tulumaks jne. Siin on meil teatud erinev arusaam EKREga olemas," lausus Pevkur.

Küsimusele, kas koalitsiooni moodustamise võimaluse hindamine EKRE-ga oli tõsine poliitiline kaalumine või spinn, vastas Pevkur, et tema ei löö ühegi erakonna ees, mis on saanud rahvalt mandaadi parlamenti, ust kinni, et arutada, kuidas Eesti elu paremaks teha.

EKRE fraktsioonijuht Martin Helme kinnitas, et erakond on olnud vestlustes Pevkuriga ja teiste reformierakondlastega mõtte üle, kas on võimalik leida praegusele valitsusele alternatiivi.

"Et kas see võiks olla n-ö puhas paremvalitsus. Jutud olid konkreetsed. Markeeriti selgelt ära need kohad, kus meil on kõige raskem kokku leppida. Kõik teavad, mis on meie jaoks need teemad, kus meil on praktiliselt võimatu või poliitiliselt mõttetu taganemisi teha," ütles Helme.

Keskerakonna aseesimees Kadri Simson kommenteeris vaid, et kui vaadata viimase aja muutusi erakondade retoorikas, siis on just EKRE oma suhtumises Reformierakonda teinud kõige suurema muutuse üldse.

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et IRL ei ole pidanud läbirääkimisi teiste erakondadega, sest eesmärk ei ole mitte valitsuskriisi tekitamine, vaid lahenduste otsimine toimiva koalitisooni sees.

Sotsiaaldemokraate saates esindanud Sven Mikser ütles, et koalitsiooni tervisele on kõige kriitilisem kohalike valimiste päev ja sellele järgnev.

Vabaerakonna juht Artur Talvik leidis, et Reformierakond on istunud veel liiga vähe aega varumehepingil.