Koort: terrorism on muutunud üliodavaks

Kui eelmise Londonis toimunud rünnaku järel arvati, et uus tuleb samuti noarünnak või autoga rahva sekka sõitmine, mitte pommirünnak, siis Koorti arvates ohuhinnanguga siiski ei eksitud.

Tema sõnul on aga terrorism muutunud väga odavaks.

"Terrorismiga on viimasel ajal juhtunud see, et terrorism on alati olnud odav, aga viimasel ajal on see muutunud üliodavaks. Auto varastamine ja kööginuga ei nõua mingisugust finantsi. Nende rünnakute puhul, mis selliselt korraldati, näitab tegelikult politsei head tööd see, et need inimesed ei saanud lõhkeaineid ja relvi kätte, ja see näitab kui oluline on kontrollida illegaaset relvakaubandust," selgitas asekantsler "Aktuaalses kaameras".

Paraku liigub tema sõnul aga lõhkeainet mustal turul. "Manchesteri rünnaku puhul inimesed said lõhkeaine kätte. Midagi ei ole teha, seda liigub mustal turul. Euroopa ümbruses on väga palju konfliktikoldeid ja neist relvastus jõuab Euroopa turule," lisas ta.

Ariana Grande kontserdi külastajate sõnul ei olnud turvakontroll piisav. Koorti sõnul on niisugustel üritustel kõigi kontrollimine suur väljakutse.

"Alati on pehmete sihtmärkide ründamise puhul see probleem, et pehmed sihtmärgid jäävadki pehmeteks sihtmärkideks, sest vastasel juhul pole võimalik kontserti korraldada. 20 000 inimest selliselt ära kontrollida, et mitte midagi keelatut sinna sisse ei satuks, on väga suur väljakutse. Tegelikult on ennetus see, mis maksab. Ennetus tähendab infosüsteeme, eeltööd, infokogumist ja sellele tuleb rohkem panustada, samuti Euroopa-ülesele koostööle, piiride valvamisele ja illegaalse migratsiooni paremale kontrollimisele. See on kindlasti vääramatu," arutles Koort.

Manchesteri rünnaku eest võttis vastutuse ISIS, kuid Koorti arvates ei saa lõpuni kindel olla, et tegemist oli just ISIS-e rünnakuga. "ISIS-el on väga kerge võtta enda kontosse ükskõik milline rünnak, sest vastupidist tõestada on ka võrdlemisi keeruline nii mõnigi kord."

USA president Donald Trump lubas hakata terroriste kutsuma edaspidi "luuseriteks". See mõte on sümpaatne ka Koortile.

"Need inimesed, kes selliseid tegusid toime panevad, ootavad kuulsust, et neid imetletakse, et neid kardetakse. Luuserid ei ole need, keda kardetakse ja isegi sellised inimesed ei taha sellist märki külge saada. Uskuge mind, neile läheb korda, mida neist räägitakse sotsiaalmeedias, suures meedias. See mõjub, see läheb korda," rääkis ta.

President Kersti Kaljulaid ütles, et kuna Eesti on rangelt ilmalik riik, siis see aitab turvalisusele kaasa. Koort märkis, et Eestis on tõepoolest usuvabadus, kuid ta ei pea õigeks mõne usu ja terrorismi vahele võrdusmärgi tõmbamist. "Pigem see tõukab eemale ja radikaliseerib veel," sõnas ta.