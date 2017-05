Filipiinide president kuulutas riigi lõunaosas välja sõjaseisukorra

Filipiinide president Rodrigo Duterte kuulutas teisipäeval riigi lõunaosas Mindanao saarel 60 päevaks välja sõjaseisukorra, et reageerida äärmuslaste vaenutegevusele, teatas tema kõneisik.

"Kella 22.00-st Manila aja järgi kuulutas Duterte välja sõjaseisukorra kogu Mindanao saarel," ütles Ernesto Abella üleriigilistes telekanalites edastatud briifingult Moskvas, kus Filipiinide president on ametlikul visiidil.

Islamimässuliste rühmituse Maute ja julgeolekujõudude vahel puhkes Lanao del Suri provintsis Marawis lahing. Islamistid olid väidetavalt tunginud kohalikku haiglasse ja heisanud sellel ISIS-e stiilis lipu.

Mautet süüdistatakse mullu septembris president Duterte kodulinnas Davaos 15 inimese elu nõudnud pommirünnakus ja veel mitmes kallaletungis valitsusvägedele Lanaos.

Saarel tegutsevad kaks suuremat islamivõitlejate rühmitust Bangsamoro Islami Vabadusvõitlejad (BIFF) ja Maute, mis sõlmisid taktikalise liidu ning jagavad pommivalmistamise tehnoloogiat.

Filipiinide islamiäärmuslik rühmitus Maute on liidus sunniitliku äärmusrühmitusega Islamiriik (IS). BIFF on võtnud kasutusele mustad lipud, mida seostatakse IS-i võitlejatega Iraagis ja Süürias.