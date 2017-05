Riik kavatseb avada Tallinnas kaheksa süstlavahetuspunkti

Plaan näeb uued keskused ette Mustamäele ja Kristiinesse ning kaks keskust Lasnamäele, kuna aga koostöö Põhja-Tallinna linnaosavalitsusega on umbe jooksnud, ei näi perspektiiv ka teistes linnaosades kuigi õitsev, kirjutab Eesti Päevaleht.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid pidas eelmisel aastal kaheraundilise kohtulahingu, et avada aadressil Paldiski maantee 36a süstlavahetuspunkt MTÜ-le Aidsi Tugikeskus ning võitis, sest ringkonnakohus andis naabrite vastuseisust hoolimata õiguse just sel aadressil avalikes huvides teenuseid osutada.

Kohus kaalus ka vastaste pakutud alternatiivseid asukohti, kuid leidis, et seni Erika 5a, kus samuti naabrid vastu olid, asukohaga seostatud korrarikkumised on tulenenud pigem konkreetse piirkonna eripärast ehk punkti asumisest kortermajas ja eluhoonete sisehoovis, kuid seda Paldiski maantee 36a asukoha puhul ei ole.

Protsessi ajal tegi TAI uue põhjaliku narkomaanide liikumistrajektooride uuringu ja tuvastas, et Paldiski maantee asukoht jääb nende teelt kõrvale, mistõttu otsustati kohtu loast hoolimata mitte rahastada seal süstlavahetust, jättes neile õiguse tegeleda asendusraviga.

Seega eelmisest aastast praeguseni Põhja-Tallinnas enam süstlavahetust ei olegi, ainult väiksel määral tänu mobiilsele süstlavahetuspunktile.

TAI pakkus uuringu põhjal uue asukoha Sitsi tänavale, sest see on nende hinnangul narkomaanide liikumistrajektooride ristteel, külgnedes Kopli, Karjamaa ja Pelguranna asumiga.



Kuid ka Sitsi asumi elanikud on juba aktiveerunud, kevadel loodi Sitsi selts ja lubatakse iga hinna eest võidelda keskuse sinna loomise vastu ning argumendid on samad mis endise Erika tänava tugikeskuse naabritel: tegu on kortermajaga, mille sissepääs on hoovis, läheduses on lasteasutused.

TAI esindaja Aljona Kurbatova selgitas, et eesmärk on anda teenust võimalikult tõhusalt ja seal, kus on narkomaane, samas on neid üle terve linna.

Nende elukoha ja liikumise järgi on tuvastatud viis piirkonda, kuhu tuleks teha uued keskused ehk peale kahe olemasoleva kesklinna keskuse oleks neid vaja Kristiinesse Lilleküla ja Tondi asumi piirile, Mustamäele Kadaka ja Mustamäe asumi piirile, Lasnamäele esmajoones Seli asumisse ja edaspidi ka Pae asumisse.