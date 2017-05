ERR Manchesteris: inimesed seisavad vastu terroristi soovile külvata hirmu

Manchester Arena juurde on kogunenud ajakirjanikke üle maailma, kuid sündmuskoha lähedale neid ei lubata ning kõik lähedalasuvad tänavad on suletud ning millal elu linnas ja Arena umbruses taastub, ei oska kohalik politsei ERR-ile ajakirjanikule Siiri Ottender-Paasmale öelda.

"Me tulime täna kõik koos linna, et näidata, et me oleme endiselt koos ja tugevad, sest kohe kui sa näitad välja, et kardad või muudad midagi oma igapäevaelus, on nemad võitnud. Tuleb olla kõik koos tugevad

ja jätkata oma igapäevaelu. Peab mõtlema ohvritele, mitte sellele ründajale," ütles Jake Thominson.

"Ei, ei karda eriti, sest me oleme pärit Iirimaalt, kus on probleeme olnud aastaid," märkis Mack Cavenough.

Saint Annesi väljakule asetatud lilled, umbes 800 meetri kaugusel Manchester Arenast, on kõigile neile, keda terrorirünnak lähedalt puudutas.

Sõnu ei ole, on aimult armastus ja meid te ei murra, on sõnumid, mida siia jäetakse.

"Me ei tundnud kedagi isiklikult aga me oleme sellest, mis juhtus, väga endast väljas. Tegelikult oli tema sõber õhtul seal aga õnneks on temaga kõik korras," rääkisid Olivia ja Paula.

On eriti šokeeriv, et sel korral rünnati teadlikult lapsi ja noori, kel pole ju veel mingisuguseid väljakujunenud poliitilisi tõekspidamisi ega maailmavaatelisi arusaamu.

Ehk siis ei mingisugust sõnumit, ainult soov külvata hirmu ja paanikat ning saada võimikult palju tähelepanu.