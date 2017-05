SDE kandidaat Tallinna linnapea kohale on Rainer Vakra

SDE Tallinna piirkonna esimees Varkra ütles pärast koosolekut "Aktuaalsele kaamerale", et SDE läheb kohalikele valimistele selleks, et pärast 15. oktoobrit pöörata Tallinn tuleviku, edumeelsuse ja innovatsiooni suunas.

"On vaja positiivset energiat ja suhtumist, et kogu pealinn ongi minu koduhoov, mille eest tuleb seista 365 päeva aastas. Mitmenda põlve tallinlasega tunnen, et kogu Tallinn on minu kodu. Teeme selle Tallinna korda!" lubas Vakra.

"Uskuge mind, poliitikas ja spordis on kõik võimalik. Aasta aega tagasi ei uskunud keegi, et täna on Eesti vabariigi peaminister Jüri Ratas. Usume, et sellest sügisest on Tallinna linnapea Rainer Vakra," lisas ta.

Lubab kõik lasteaiad nelja aastaga korda teha

Sotsiaaldemokraatide peamine eesmärk ja lubadus nende valimistel on kõik Tallinna lasteaiad järgmise nelja aasta jooksul korda teha

Vakra sõnul vajab Tallinna lasteaedadest täna renoveerimist koguni 80 maja, mis on ligi kaks kolmandikku kõigist lasteaedadest.

"Aga see pole veel kõik. Lisaks ilusatele majadele peab lastel ka kõht täis olema ning see toit peab olema tervislik. Et ükski laps ei jääks lasteaias söömata, tagame tasuta lasteaiatoidu kõigile Tallinna lastele,” kinnitas Vakra.

"Oleme juba käivitanud programmi varajaseks keeleõppeks lasteaedades. Me usume, et iga lasteaias õpitud lisakeel tõstab laste konkurentsivõimet nende tulevases elus.”