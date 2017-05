ERR Washingtonis: Trumpi eelarvekava jõudis kongressi ette

USA presidendi Donald Trumpi järgmise aasta riigieelarvekava jõudis kongressi. Vabariiklaste arvates on presidendi eelarvekava konservatiivne ettepanek, millega annab edasi minna. Demokraatide aga leiavad, et see on õudusunenägu Ameerika töölisklassile.

USA presidendi Donald Trumpi pakutud 4,1 triljoni suuruse eelarvega soovitakse turgutada majandust, kuid samal ajal järgida ranget eelarvepoliitikat. Valge Maja juhtimis- ja eelarveosakonna juhi Mick Mulvaney sõnul plaanib administratsioon suurendada kaitsekulutusi ja veteranide toetusi ning suunata rohkem vaheneid piirijulgeolekusse ja emapalka. Samuti kavatsetakse pöörata rohkem tähelepanu maksumaksjatele.

"Me oleme aastaid koostanud eelarvet nende inimeste järgi, kes olid sotsiaalprogrammide lõpplülid. Need inimesed, kes said maksumaksjate raha, aga me ei ole kulutanud piisavalt aega nendele inimestele, kes makse maksavad," kommenteeris Valge Maja juhtimis- ja eelarveosakonna juht Mick Mulvaney.

Eelarvekava järgi ei vähene vanematele inimestele tervisekindlustust pakkuva Medicare'i rahastamine. Küll aga kärbitakse kümne aasta jooksul 600 miljardi dollari võrra Medicaid'i, mille kaudu saavad tervisekindlustust vähekindlustatud inimesed. Samuti jäävad puutumata pensioniga seotud sotsiaalkindlustused, kuid vähenevad paljude sotsiaalprogrammide vahendid.

"See eelarve on olemas kuskil vikerkaare taga, kus täituvad Mick Mulvaney, Paul Ryani ja Kochi vendade unistused, aga loomulikult on tavalise töölisklassi ameeriklase jaoks need unistused õudusunenägu. Trumpi eelarve kärbib transpordi, hariduse ning nende programmide rahastamist, mis aitavad üliõpilastel tagasi maksta õppelaenu," sõnas senati demokraatide juht Chuck Schumer.

"Me ei viska kedagi välja ühestki programmist, kui ta seda tõesti vajab. Meil on selles riigi piisavalt raha, et hoolitseda nende inimeste eest, kes abi vajavad," rõhutas omakorda eelarvejuht Mulvaney.

Eelarveettepanek eeldab, et järgmise aasta USA majanduskasv on kolm protsenti. Mõned majandusanalüütikud leiavad, et see eeldus on liiga roosiline, kuid Valge Maja hinnangul on väiksema kasvu eeldamine pessimistlik.

Vabariiklaste arvates on presidendi eelarvekava konservatiivne ettepanek, millega annab edasi minna, kuid mida ootavad kongressis tõenäoliselt ees mõningad muudatused.