Reuters: Venemaa on hakanud keelduma Läti sadamatesse suunduvatest vedudest

Venemaa riiklik raudteekompanii Venemaa Raudtee (RŽD) on hiljuti keeldunud suuremast osast kaubavedudest Venemaalt Läti sadamatesse. Valdkonna juhtide sõnul on tegu tõsise löögiga transiitvedudest sõltuvale Balti riigile ning allikad kahtlustavad, et tegu on Moskva kättemaksuga Nord Stream 2 projekti vastustamise eest.

Vene raudteemonopol on mitmel juhul jätnud kaubavedudest keeldumise klientidele selgitamata. Tegu on kaubaga - nagu naftasaadused, väetised, kivisüsi ja erinevad metallid, mida on seni küllaltki lihtsalt raudtee kaudu Lätti veetud, nentisid olukorraga kursis olevad isikud uudisteagentuurile Reuters.

Kui Venemaa Raudteelt kommentaari küsiti, kinnitas ettevõte, et mingeid piiranguid Lätti suunduvatele kaubavedudele pole kehtestatud ning et iga kaubavedu käsitletakse ettevõttes eraldi.

Allikad - kelle seas on ka Läti ametiisik - kahtlustavad, et Venemaa on asunud kaubavedusid tõkestama kättemaksuks selle eest, et Läti on olnud üks neist Euroopa Liidu riikidest, kes on vastu Venemaa gaasijuhtmeprojektile Nord Stream 2. Mingit ametlikku tõestust sellele väitele pole paraku võimalik saada.

Läti meedia andmetel olid Nord Stream 2 projekti toetajad soovinud gaasijuhtme arendamiseks kasutada ka Läti sadamate infrastruktuuri.

Logistikafirmade poolt Reutersile antud Venemaa Raudtee firmasisene statistika näitab, et metallide, kivisöe ja naftasaaduste veod Venemaalt Riia ja Ventspilsi sadamasse on langenud 90 protsenti. Kuigi vedude mahu vähenemine aasta teises kvartalis on tavapärane, sest kevadel, pärast jää sulamist muutub ka Venemaa enda sadamate kasutamine odavamaks, on valdkonna eksperdid veendunud, et käesoleval aastal on vedude maht kukkunud rohkem ja seda just tänu Venemaa Raudtee keeldumistele.