Suurbritannia tõstis terroriohu taset, ründajal võis olla abilisi

Suurbritannia tõstis teisipäeval terroriohu taseme kriitilisele, mis tähendab, et rünnaku oht arvatakse olevat vahetu, teatas peaminister Theresa May. Siseminister Amber Rudd märkis omakorda, et tõenäoliselt oli Manchesteris rünnanud enesetaputerroristil abilisi.

Peaministri sõnul on relvastatud politseinikele appi saadetud sõdurid.

"See on võimalus, mida me ei saa eirata, et rünnakuga võib seotud olla laiem grupp isikuid," ütles May.

Esmaspäeva õhtul kontserdi- ja spordihalli Manchester Arena ühe sissepääsu juures aset leidnud rünnakus sai surma vähemalt 22 ja kannatada ligi 60 inimest. Terroriakti eest võttis vastutuse äärmusrühmitus Islamiriik.

"See tähendab muu hulgas seda, et relvastatud politseinikud, kes turvavad võtmetähtsusega kohti asendatakse sõjaväelastega, mis võimaldab politseil suunata suuremaid jõude näiteks patrullidesse," rääkis May.

"Ühtlasi võte te näha sõjaväelasi teatud üritustel nagu kontserdid ja spordivõistlused, et aidata politseil turvalisust tagada," jätkas peaminister.

Viimati tõsteti Suurbritannias terroriohu tase skaala tippu ehk kriitiliseks 2007. aasta juunikuus pärast Glasgow lennujaamas üritatud autopommirünnakut. Tegemist on kolmanda korraga, kui terroriohu tase tõstetakse Ühendkuningriigis kõige kõrgemale tasemele, täpsustas rahvusringhääling BBC.

May ütles varem päeval, et Manchesteris toimunud kontserti rünnanud mees soovis korraldada "maksimaalselt suure veresauna" ja õhkis seetõttu pommi ühe väljapääsu juures. May sõnul tegi ründaja "külma arvestuse", võttes sihikule lapsed.

"Kõik meie mõtted on ohvritega ja perekondadega, keda see on mõjutanud," lisas peaminister.

Manchesteri rünnaku järel tühistasid muusikud esinemisi

Manchesteris aset leidnud terrorirünnaku järel tühistasid muusikud esinemisi, teatasid teisipäeval meediakanalid.

Blondie tühistas teisipäevaõhtuse kontserdi Londonis "austusena Manchester Arena ohvritele". Take That jättis ära teisipäevaõhtuse Liverpooli kontserdi ja esinemised Manchesteris 25. ja 27. mail.

Seevastu Simple Minds esines teisipäeva õhtul Manchesteris, sest laulja Jim Kerri sõnul oleks ärajätmine tundunud neile argusena. Rahvas tervitas muusikuid seisvate ovatsioonidega.

Guns N' Roses, Phil Collins ja Iron Maiden teatasid samuti, et ei kavatse oma suvekontsertide kava Euroopas muuta.

Terrorirünnaku ajal lõppes populaarses spordiürituste- ja kontserdipaigas Manchester Arenal parajasti USA laulja Ariana Grande esinemine.

"Olen murtud. Südame põhjast. Mul on väga-väga kahju. Mul ei ole sõnu," ütles 23-aastane Ariana Grande tragöödia järel.

"Täna õhtul on meie südamed murtud. Sõnad ei saa väljendada seda kurbust kahju üle, mida see arusaamatu rünnak ohvritele ja perekondadele tekitas," lisas Grande mänedžer Scooter Braun.

Briti siseminister: Manchesteri ründajal oli tõenäoliselt abilisi

Esmaspäeva õhtul Manchesteris 22 inimelu nõudnud rünnak oli "tõenäoliselt" rohkem kui ühe inimese kätetöö, ütles Briti siseminister Amber Rudd kolmapäeval.

"See oli kohutav sündmus. Tegemist oli keerukama rünnakuga kui mõned eelmised ja tundub tõenäoline, et ta ei teinud seda kõike üksi," ütles Rudd BBC raadiole.

Rünnaku Manchesteris toimunud popkontserdile korraldas Briti meedia andmeil 22-aastane Salman Abedi, kes hukkus sündmuskohal.

Välisminister: Manchesteri plahvatuses hukkus kaks Poola kodanikku

Poola välisminister Witold Waszczykowski ütles kolmapäeval, et Manchesteris toimunud terrorirünnaku käigus kadunuks jäänud kahe Poola kodaniku saatus on välja selgitatud - abielupaar hukkus plahvatuses, vahendas Reuters.

"Lapsevanemad tulid pärast kontserti oma tütardele vastu ja kahjuks on meil informatsioon, et nad on surnud. Lapsed pääsesid," selgitas välisminister raadiojaamale RMF FM.

Üks teine Poola kodanikust isa sai plahvatuses vigastada ning talle tuli teha operatsioon, lisas Waszczykowski.